Passation de service à la FEMAFOOT entre Boubacar Baba Diarra et Mamoutou Touré dit "Bavieux"

Le président sortant de la FEMAFOOT, Boubacar Baba Diarra a passé le témoin à Mamoutou Touré di Bavieux, le 11 Octobre au siège de la FEMAFOOT. Tweet

Il a supris plus d’Un. Hier lors de sa conférence de presse. Mamadou TOURE dit Bavieux a déclaré être d’accord avec la décision de la FIFA de mettre en place un Comité de normalisation à la Fédération malienne de football (FEMAFOOT). Cependant, il met en garde contre tout torpillage des missions de ce Comité dont les membres seront désignés par la FIFA et la CAF entre le 9 et 10 janvier prochains.



La conférence à l’allure d’un meeting d’information a enregistré la présence des membres de son bureau désavoué par la Lettre du mercredi 20 décembre dernier, confirmant ainsi la mise en place d’un Comité de normalisation. Y étaient également présents des responsables des ligues, des clubs de football ainsi que des supporteurs.

Avant l’arrivée du conférencier, l’atmosphère était tendue. Des supporteurs et certains acteurs de football malien protestaient vigoureusement contre la mise en place d’un Comité de normalisation à la FEMAFOOT. Certains murmuraient déjà des actions de contestation.

A leur grande surprise, Mamatou TOURE dit Bavieux, à l’entame de la conférence, déclare: «Nous n’allons poser aucun acte qui compromettrait le développement du football malien. Nous avons pris acte de la décision de la FIFA de la mise en place d’un Comité de normalisation à la FEMAFOOT. Nous l’acceptons dès lors que ses membres seront désignés par la FIFA et la CAF ». Du coup l’assistance devient toute calme.

Sûr de sa majorité, il n’y a pas lieu de s’affoler, selon Bavieux, avec cette décision de la FIFA, même si elle est sujet aux polémiques. En dépit de cela, il estime que c’est une opportunité inouïe de tourner définitivement cette crise qui ébranle le football malien depuis des années.

«Pas de contestation, restez calmes et sereins. Je n’ai pas peur parce que je suis convaincu que nous avons la majorité. Même si nous organiserons cette élection 10 fois, nous allons l’emporter », assure Bavieux acclamé par ses partisans venus en grand nombre le soutenir.

Cependant, Bavieux prévient qu’il n’acceptera jamais un Comité de normalisation qui travaillera dans l’illégalité pour torpiller ses missions.



Outre sa mission d’organiser l’élection d’un nouveau bureau de la FEMAFOOT, Bavieux dit être également d’accord pour que ledit Comité de normalisation fasse l’audit de la gestion financière du bureau exécutif sortant, soupçonné par certains responsables de dilapider des fonds de l’organe.

De son côté, le président du Stade malien de Bamako, Me Boubacar Karamoko COULIBALY, a ajouté « Nous devons tout faire pour éviter le piège à nous tendu. Nous sommes d’accord avec la décision pour éviter que le football ne soit à la merci de certaines personnes».

Par ailleurs, il a demandé à tous leur soutien afin de rester soudé, uni en vue de la prochaine élection.



Par Sikou BAH