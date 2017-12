Réélection du Président IBK en 2018: UMAR-IBK affiche ses ambitions - abamako.com

Réélection du Président IBK en 2018: UMAR-IBK affiche ses ambitions Publié le vendredi 22 decembre 2017 | Info Matin

Bamako, le 22 décembre 2017

L’Union des mouvements et associations pour la réélection du Président IBK en 2018 (UMAR-IBK 2018) a organisé, hier jeudi, à la Maison de la presse, une conférence de presse, pour informer l’opinion publique du lancement de leur Mouvement.



Le principal conférencier était Mamadou NDIAYE, président de l’UMAR-IBK 2018 qui se veut être la principale force de campagne pour le Président IBK en 2018 pour lui assurer une réélection fracassante.

Selon le président Mamadou N’DIAYE, c’est à l’issue d’une réelle analyse et de vastes consultations, durant plusieurs mois, des Maliens de tous les horizons et membres de différents mouvements et associations, qu’ils ont convenu d’unir leurs forces autour d’un idéal, à savoir la réélection du Président IBK en 2018.

Aussi, a-t-il précisé, leur Union compte déjà 206 mouvements et associations des différentes communes de Bamako et 57 des régions.

Par ailleurs, a rassuré Mamadou N’DIAYE, leur Mouvement continue de grossir ses rangs et atteindra, a-t-il promis, 1 000 associations d’ici à 3 mois. Ainsi, dans les jours à venir, est-il convaincu, des déclarations d’adhésions à l’UMAR-IBK 2018 seront faites par les différents mouvements et associations membres.

«Les membres de l’UMAR-IBK 2018 nourrissent l’unique ambition d’être la principale force de campagne pour le Président IBK et lui assurer une réélection fracassante en 2018 », a affirmé M. N’DIAYE, avant de soutenir que cette ambition n’est pas une aventure politique, mais citoyenne. Une ambition qui exige de la responsabilité et de la bonne conduite de tous les adhérents.

Pour lui, ce grand rassemblement de soutien à IBK ne sera point, pour ses membres, une occasion de dire aux Maliens ce qu’ils veulent entendre pour qu’ils soient tendres avec eux.

«Ces pratiques politiciennes et manipulatrices ne conduiront pas notre réflexion ni notre ambition. Le mensonge ne triomphera jamais sur la vérité. Le Mali est plus grand que le ‘’ Je’’ et le ‘’Tu’’ et sa destinée est celle de tous les Maliens », a déclaré le président de l’UMAR-IBK 2018.

Il a enfin expliqué que dans cette aventure, les responsables du Mouvement tirent leur énergie dans l’espérance et défendent leurs convictions dans la tolérance.

«Nous sommes convaincus que rien de grand ne se réalise sans persévérance, nous décidons de persévérer dans le développement du Mali avec le Président IBK jusqu’en 2023», a conclu Mamadou N’DIAYE.



PAR MODIBO KONE