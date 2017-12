Ouverture de la 4e session ordinaire du Conseil des ministres de l’UEMOA - abamako.com

Dakar, le 22 décembre 2017 - Une session ordinaire du Conseil des ministres de l`Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s`est ouverte, ce matin, à Dakar. Elle a été présidée par le ministre de l`Économie, des Finances et du Plan du Sénégal, président du Conseil des ministres. Tweet

La quatrième session ordinaire du Conseil des ministres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine s’est ouverte, ce matin, à Dakar, au siège de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). La réunion, qui a vu la participation des ministres, membres du Conseil, ainsi que les dirigeants des institutions financières de l’Union, intervient quelques semaines après la tenue à Abidjan du 5e Sommet Union Africaine - Union Européenne.



Dans son allocution d’ouverture, le président du Conseil des ministres, le ministre Sénégalais de l’Économie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, a évoqué les différents points inscrits à l’ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres.

Ainsi, au titre de la BCEAO, il sera question d’examiner "le rapport sur la situation économique et monétaire dans l’UEMOA au 30 septembre 2017". Et des mesures idoines seront prises afin de consolider les performances économiques dans les États membres de l’Union après examen des informations et analyses contenues dans le rapport sur l’évolution des perspectives économiques et financières.





"Au titre de la BOAD, le Conseil des ministres se prononcera sur les perspectives financières de l’Institution actualisées pour la période 2017-2012, élaborées en cohérence avec le Plan stratégique 2015-2019 et se fondant tant sur les réalisations passées que sur les indicateurs d’évolutions prévisibles", a fait savoir le président du Conseil des ministres.



Des questions relatives à la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) sont également inscrites à l’ordre du jour de la réunion.



Durant cette session du Conseil des ministres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), il sera procédé à la désignation du Président pour l’exercice 2018-2019. Le mandat du ministre Sénégalais de l’Économie, des Finances et du Plan arrivera à son terme à la fin de l’année 2017. Amadou Bâ a saisi l’opportunité pour remercier ses collègues pour la confiance et les féliciter pour le travail.



