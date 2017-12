Afrique Mali: La fédération dit finalement oui à la normalisation - abamako.com

News Sport Article Sport Afrique Mali: La fédération dit finalement oui à la normalisation Publié le vendredi 22 decembre 2017 | afrik-foot.com

La Femafoot (Fédération malienne de football) fait machine arrière. Après avoir vivement protesté dans un communiqué contre la mise sur pied par la FIFA d’un Comité de normalisation, l’instance locale s’est ravisée lors d’un meeting jeudi.



Mamoutou Touré alias Bavieux, le président élu le 9 octobre dernier et dont le Comité exécutif est mis en cause, prend acte. « Nous n’allons poser aucun acte qui compromettrait le développement du football malien. Nous avons pris acte de la décision de la FIFA de la mise en place d’un Comité de normalisation à la FEMAFOOT. Nous l’acceptons dès lors que ses membres seront désignés par la FIFA et la CAF« , a t-il lancé à ses sympathisants venus en nombre.



C’est Segui Kanté, secrétaire général de la Femafoot qui est chargé de gérer les affaires courantes jusqu’à la mise en place du Comité de Normalisation début janvier. Ce dernier aura pour mission de procéder, si besoin à des réformes avant de nouvelles élections au plus tard le 30 avril 2018.



depuis 2015, le mali traverse une crise dans la famille de son football. ET e malgré es résultats probants de ces équipes de jeunes.



