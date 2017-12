Déclaration du Président de la République, Chef de l’Etat S.E.M Ibrahim Boubacar KEÏTA, à l’ouverture de la 14ème édition de la Journée nationale des Communes du Mali, à propos du retour de l’ancien Président de la République Amadou Toumani TOURE - abamako.com

Déclaration du Président de la République, Chef de l'Etat S.E.M Ibrahim Boubacar KEÏTA, à l'ouverture de la 14ème édition de la Journée nationale des Communes du Mali, à propos du retour de l'ancien Président de la République Amadou Toumani TOURE
Publié le samedi 23 decembre 2017

© aBamako.com par fousseyni

Journée nationale des Communes du Mali

Bamako, le 22 decembre 2017 le président IBK a présidé la Journée nationale des Communes du Mali au palais des spotrs

« En conscience, nous avons estimé le moment venu de demander à notre jeune frère Amadou Toumani TOURE de revenir au Mali. Nous l’avons fait, pas en calcul politicien, je ne suis pas un politicien, je suis un homme au service de mon peuple tout court. Je l’ai fait car n’ayant pas quitté le pouvoir de la manière la plus légale.



Et lorsque la CEDEAO a estimé devoir contribuer à sa sauvegarde en demandant à mon cadet Macky SALL de l’y aider, Macky a envoyé son avion le chercher. Nous ne pouvons pas être en reste de dignité et de républicanisme en ne faisant pas en notre tour le geste inverse.



C’est pourquoi au nom du Mali, j’ai décidé à mon tour de lui envoyer d’abord une mission lui dire « mon cher cadet il est temps que tu reviennes au pays, certaines affaires s’étant apaisées, le climat nous semble favorable pour un tel retour, et nous y contribuerons en vous envoyant chercher par l’aéronef de la République puisque vous avez quitté le Mali à bord de l’aéronef de la République du Sénégal.



Tout est là, tout le reste est fadaise et je m’en a n’occupe pas. J’ai fait au nom de la République du Mali, je ferais pour la République du Mali ce que je pense devoir faire pour le Mali, pour l’honneur du Mali, le reste je le laisse aux spéculateurs de tous genres qu’ils en fassent leurs gorges chaudes et leur fonds de commerce habituel. Cela n’a aucune prise sur moi.



Voilà en tout et pour tout de quoi il retourne. Donc si Allah Soubhana wat ‘Allah nous rend la chose favorable, le dimanche matin l’avion de la République ira chercher le Président Amadou Toumani TOURE pour le ramener au Mali. Et en bon jeune frère, en bon cadet, il a souhaité déjeuner ce jour-là avec son grand frère en ma Résidence. Donc tout ce que ce pays a d’esprit sain est appelé à prier pour nous dans l’esprit dans lequel je l’ai fait que Allah sait, mon cœur sait, cela suffit. »