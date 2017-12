AIPS-Afrique : Le président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré, entre par la grande porte au comité exécutif - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société AIPS-Afrique : Le président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré, entre par la grande porte au comité exécutif Publié le samedi 23 decembre 2017 | Aujourd`hui

Tweet

Le congrès électif de la section Afrique de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS/Afrique) vient de se tenir à Nairobi, au Kenya. Le Mali y était représenté par le président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM), Oumar Baba Traoré, désormais membre du comité exécutif de l’organe suprême des journalistes du sport en Afrique.



L’un des temps forts du congrès a été l’élection d’un nouveau bureau de l’AIPS/Afrique. Sans grande surprise, le président sortant Mitchelle Obi du Nigéria a été réélu. Il était le seul candidat à sa propre succession. Notre compatriote Oumar Baba Traoré est désormais membre du comité exécutif de l’AIPS/Afrique. Ce qui est un honneur pour la presse sportive malienne.







L’élection du président de l’AJSM a été rendue possible grâce aux soutiens de certaines personnalités du monde sportif. Il s’agit en premier lieu d’Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) et de S. E. Boukary Sidibé dit Kolon, ambassadeur du Mali à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis. Sans oublier d’autres personnes de bonne volonté qui ont contribué de près ou de loin pour que l’élection de notre compatriote puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles.



Si Habib Sissoko a offert le billet d’avion (Bamako-Nairobi-Bamako), Boukary Sidibé dit Kolon a payé deux mois d’arriérés de cotisation de l’AJSM à l’AIPS d’un montant de 300 000 F CFA. “Alou, je paie les deux mois de la cotisation pour vous, pour que le président Oumar Baba Traoré puisse participer au congrès. Je suis prêt à tout, quand il s’agit bien des journalistes sportifs”, nous a confié Boukary Sidibé dit Kolon depuis Abu Dhabi. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta, et le président de la Maison de la presse, Dramane Aliou Koné ont également apporté leur soutien.



A.B. HAÏDARA