La CRRH-UEMOA met 25 milliards issus de son dernier emprunt obligataire à la disposition de 5 banques Publié le samedi 23 decembre 2017

A la faveur d’une cérémonie de signature des instruments juridiques ce vendredi 22 décembre 2017 à son siège à Lomé, la CRRH-UEMOA a renforcé les capacités de 5 banques de la sous-région en crédit pour l’habitat. Il s’agit de la Banque Atlantique Bénin, de la NSIA BANQUE et de la Société Ivoirienne de Banque de Côte d’Ivoire, de la Banque de l’Habitat du Sénégal et de l’Union Togolaise de Banque.



Cette cérémonie vient clôturer la 7èmeopération de refinancement de l’institution dénommée « CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2029 », d’une durée de 12 ans et portant un taux d’intérêt de 5,95% l’an net d’impôt et taxes dans tous les pays de l’UEMOA et qui a été un succès franc car ayant permis de mobiliser la somme record de 25,1 milliards de FCFA.



Après un bref bilan de cette dernière campagne de refinancement, le Directeur Général de la CRRH-UEMOA a « adressé ses remerciements à l’ensemble des souscripteurs de sa septième émission obligataire, ainsi qu’aux souscripteurs des précédentes émissions pour leur soutien ».Christian AGOSSA a expliqué que les fonds issus de cette opération permettront aux banques bénéficiaires de « mieux répondre aux attentes des ménages de l’Union en quête d’un habitat décent, par des crédits hypothécaires à des taux et des durées les plus compétitives ».



Le montant record de 25 milliards mobilisés



Cette septième opération de refinancement porte à 132 Milliards de FCFA, le montant total de ressources mobilisées par la CRRH-UEMOA sur le marché financier régional en 5 années d’activités opérationnelles, pour le refinancement de prêts à l’habitat consentis par 34 banques refinancées couvrant les huit pays de l’Union, et 55 portefeuilles refinancés. En plus donc d’être une institution financière stable, un modèle de refinancement en Afrique, la CRRH-UEMOA a atteint un niveau très avancé dans son processus de maturation. Notée AA à l’échelle régionale avec perspective positive par l’agence Bloomfield Investment Corporation, ce qui en a fait l’un des risques de crédit les plus sûrs de l’UEMOA, elle n’a pas pu atteindre ce niveau de performance sans ses actionnaires composés de 54 banques commerciales de l’UEMOA, de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), Shelter Afrique (SHAF),institution continentale dédiée à la promotion et au financement de l’habitat en Afrique, et la Société Financière Internationale (SFI), institution du Groupe de la Banque Mondiale dédiée au financement du secteur privé. Tout en les remerciant pour leur confiance renouvelée, le Directeur Général de la CRRH-UEMOA Christian AGOSSA a conclu que « La CRRH-UEMOA reste ouverte aux banques de l’Union désireuses de renforcer leurs concours au financement de l’habitat dans l’Union par le recours de ses services ».