Sur le point de rentrer au Mali, ATT exprime sa "profonde gratitude" à Macky Sall Publié le samedi 23 decembre 2017

L’ancien président malien Amadou Toumani Touré dit "ATT" a exprimé, vendredi, sa "profonde gratitude" au chef de l’Etat sénégalais au moment où il s’apprête à regagner le Mali, après un exil de 5 ans au Sénégal.



Face à la "situation difficile" née du coup d’Etat, "la CEDEAO demandait à l’époque que je me mette à l’écart, que je prenne des congés sabbatiques. Des pays aussi bien de l’Afrique occidentale que de l’Afrique centrale, m’ont ouvert leurs portes. Mais c’est le Président Macky Sall (….) qui a réuni tous les moyens pour aller me chercher à Bamako, ma famille et moi", dit Amadou Touamni Touré qui était reçu en audience par le président sénégalais, Macky Sall.



‘’Dans bientôt 3 mois, j’aurai 6 ans au Sénégal. A l’issue de cela, je suis venu exprimer ma profonde gratitude au Président Sall, au nom de ma famille. Et j’ai demandé au président de dire au peuple sénégalais, que j’ai vécu toute la plénitude de la téranga (hospitalité) sénégalaise", a poursuivi ATT.



L’ancien chef de l’Etat malien a ajouté : "Mes cousins et mes frères ont pris un soin extrême à mon égard. Je voudrais les remercier tous".



"Je sais, en tant que président du Mali, les liens historiques et économiques qui liaient les deux pays. Mais j’avoue que j’ai vécu d’autres liens plus profonds, des liens sociaux (…) extrêmement profonds qui unissent les deux pays. Nous n’avons ici que des frères et cousins à plaisanterie", a-t-il dit.



"Je m’en vais dimanche au Mali, mais je n’oublierai jamais le Sénégal. j’y reviendrai souvent (….)", a-t-il annoncé à la télévision nationale.



Général à la retraite, élu président en 2002 et réélu en 2007, Amadou Toumani Touré, avait été renversé le 22 mars 2012 par un groupe de militaires dirigés par le capitaine Amadou Aya Sanogo.



Ils l’accusaient d’incurie à faire face à la rébellion dans le Nord malien.