‘’Je n’oublierai jamais le Sénégal’’ (ATT) - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique ‘’Je n’oublierai jamais le Sénégal’’ (ATT) Publié le dimanche 24 decembre 2017 | APA

© Autre presse

Ex président du Mali, Amadou Toumani Touré

Renversé le 22 mars par la junte militaire l`Ex président du Mali, Amadou Toumani Touré Tweet

L’ancien président malien, Amadou Toumani Touré (ATT, président du Mali de 2002 à 2012), exilé au Sénégal depuis lors, a exprimé sa «profonde gratitude», au président Macky Sall et au peuple sénégalais, avant son départ pour le Mali, prévu dimanche.



Dans des propos diffusés vendredi soir par la Radiotélévision Sénégalaise (RTS, publique) au terme d’une audience avec le Chef de l’Etat sénégalais, ATT affirme : «Dans bientôt 3 mois, j’aurais passé 6 ans au Sénégal. A l’issue de cela, je suis venu exprimer ma profonde gratitude au président Sall, au nom de ma famille. Et j’ai demandé au président de dire au peuple sénégalais que j’ai vécu toute la plénitude de la Teranga sénégalaise».



ATT a promis de revenir souvent au Sénégal et affirme avoir vécu durant son exil d’autres liens sociaux profonds qui unissent le Sénégal et le Mali.



«Nous n’avons ici que des frères et cousins à plaisanterie. Je m’en vais dimanche au Mali, mais je n’oublierai jamais le Sénégal. Je vais y revenir souvent», a l’ex président malien.



Le président malien Ibrahim Boubacar Keita a déclaré vendredi à Bamako, avoir facilité le retour au bercail dimanche de Amadou Toumani Touré pour que cela puisse contribuer au processus de paix et de réconciliation en cours dans le pays.



‘’…Si son retour n’apaise pas le pays, il n’ajoutera pas aux problèmes. Je crois qu’il est temps que nous dépassions nos passions petites’’ a dit Ibrahim Boubacar Keita, en marge d’une cérémonie à l’occasion de la journée nationale des maires du Mali à Bamako.



Cette sortie du président Ibrahim Boubacar Keita confirme officiellement le retour d’Amadou Toumani Touré dans son pays après près de 6 ans d’exil à Dakar, au Sénégal



Le président Ibrahim Boubacar Keita a aussi confirmé que l’avion présidentiel malien ira chercher ATT à Dakar.



‘’Dimanche matin l’avion du président de la République ira chercher le président AmadouToumani Touré pour le ramener au Mali. Et en bon cadet il a décidé de déjeuner ce jour-là avec son grand frère, en ma résidence,’’ a dit IBK.



TE/of/APA