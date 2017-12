ANPE-PTA 2017: Les responsables devant la presse - abamako.com

ANPE-PTA 2017: Les responsables devant la presse Publié le dimanche 24 decembre 2017 | Le challenger

Le vendredi 15 Novembre 2017, s’est tenue une conférence de presse au siège de l’ANPE (l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi) où l’occasion était bonne pour les conférenciers, notamment, le Directeur national, M. Ibrahim Ag Nock, de livrer un exposé sur les activités générales et réalisations spécifiques de l’Agence.



A l’entame de ses propos, le premier responsable de l’institution adressera ses plus chaleureuses salutations à l’ensemble de la presse sans qui le travail de vulgarisation de l’ANPE et de communication autour de ses nombreux acquis, ne serait point possible. Pour lui, il était nécessaire d’y associer la presse car celle-ci reste le meilleur moyen de mobilisation de la synergie d’actions en vue d’obtenir de plus probants résultats. En matière d’emploi au Mali, force est de reconnaitre que la demande reste toujours plus considérable par rapport à l’offre. Cependant, une des stratégies de l’ANPE, a été de diversifier son offre.







Les offres sont désormais soumises à une typologie bien déterminée : les formations diplômâtes; les emplois nécessitant une qualification spécifique ; les offres d’autonomisation ou financement de projets etc. Parmi les nombreuses réalisations de l’Agence depuis sa création sous le règne du soudan occidental, l’on peut citer la création d’une multitude d’emplois salariés ; la mise en œuvre de nombreux projets d’autonomisation dans le septentrion malien et d’innombrables offres de formation. A Kayes, récemment, les financements de l’ANPE ont permis aux habitants de bon nombre de localités de mieux tirer profit de leurs cultures maraichères et tracer de meilleurs voies à leur développement social.



Par ailleurs, sur le plan de la communication, un certain ensemble d’actions ont été menées, notamment, une série d’activités entreprises dans différentes directions régionales pour donner plus de visibilité à la structure et fournir le maximum d’information aux populations ; une revue dénommée ‘’Actu-emploi’’ paraissant deux (02) fois par an et considérée aujourd’hui comme une référence en termes de communication et de résultat ; des partenariats avec des organes de presse tant nationaux qu’internationaux ainsi que des radios privées.



Il faudra aussi retenir, que depuis son institutionnalisation au Mali, les principaux axes d’intervention de l’ANPE, ont toujours été entre autres, la promotion de l’auto-emploi ;le perfectionnement et la reconversion ; l’intermédiation (l’emploi salarié et les bureaux de placement); la coopération et la migration professionnelle ; les études et recherches sur l’emploi.



Enfin, comme pour donner de la légitimité aux propos du Directeur national de l’ANPE, M. Ibrahim Ag Nock, le représentant syndical au service du personnel de l’Agence, a pleinement félicité, la culture de la transparence de celui-ci. Ce qui constitue pour lui et l’ensemble des travailleurs de l’ANPE, un excellent motif de satisfaction les amenant à s’associer sans réserve à son œuvre.



Dilika Touré