Concours autour des manuscrits "Ahmed Baba" : Issa Koné remporte le grand prix

La 2ème édition du concours d’œuvre intellectuelle dans le cadre du Prix national de la recherche scientifique autour des manuscrits “Ahmed Baba” a connu son verdict le 17 décembre 2017. Après l’évaluation du jury, Issa Koné a été sacré lauréat et remporte la somme de 3 000 000 FCFA.



Initié en octobre 2014 par l’Institut des hautes études et de recherches islamiques, le prix “Ahmed Baba” a pour objectif d’encourager les chercheurs nationaux à s’intéresser à l’exploitation scientifique et contribuer à la valorisation et à la publication des anciens manuscrits de Tombouctou. Il représente également la plus grande distinction décernée par le Mali aux recherches, écrivains, archivistes et traducteurs autour des manuscrits de Tombouctou.







Les critères de sélection portaient sur les recherches scientifiques sur les manuscrits en arabe, français, et anglais, la traduction d’un manuscrit en arabe vers le français ou l’anglais et l’édition critique d’un manuscrit en arabe. Sept œuvres ont été soumises à l’appréciation du jury dont cinq en recherche scientifique, une en traduction de l’arabe au français et une dernière inclassable.



Après l’évaluation des dossiers retenus, le jury a désigné Issa Koné comme lauréat du concours avec la somme de 3.000.000 FCFA. Le prix d’encouragement, d’une somme de 600.000 FCFA, a été décerné à Idrissa Maïga.



Le lauréat, Issa Koné, après avoir remercié les organisateurs, dira que ce prix est le fruit de dix ans de recherche sur les manuscrits. Il s’est dit très heureux et fier d’avoir remporté le prix et a rassuré qu’il continuera à mener des recherches sur les manuscrits.



Le représentant du ministre de l’enseignement supérieur, M. Diabaté, a souligné qu’à travers cette compétition, le département entend apporter sa contribution pour la promotion du patrimoine culturel du Mali et mobiliser les acteurs de la recherche scientifique.



B D, stagiaire