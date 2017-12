Renforcement des capacités des journalistes : Le CCDP outille les journalistes - abamako.com

Renforcement des capacités des journalistes : Le CCDP outille les journalistes Publié le dimanche 24 decembre 2017 | La Sirène

La salle de conférence de la Maison de la Presse a abrité le 15 décembre 2017, un atelier d’échange initié par le Cadre de concertation des directeurs de publication (CCDP) à l’intention des journalistes sur la présentation graphique du journal. La cérémonie était animée par le représentant de la Maison de la Presse et formateur à la fois M Talata Maiga, en présence du coordinateur du CCDP M Aboubacar Bany Zan.



Dans l’atteinte des objectifs de sa politique de renforcement des capacités des journalistes sur des domaines différents, le Cadre de concertation des directeurs de publication vient une fois de plus d’organiser un atelier portant sur la « présentation du journal, un troisième du genre en cinq mois.







Le coordinateur du CCDP M Aboubacar Bany Zan, dans son exposé a réaffirmé la volonté du cadre à accompagner les journalistes dans le cadre du renforcement de leurs capacités. Selon lui, le choix de ce thème «présentation graphique du journal » vient à point nommé dans la mesure où nous assistons à la floraison de titre de journaux. Cette formation permet de corriger les lacunes, les insuffisances, les erreurs entre autres au niveau de la présentation de nos journaux. Cet atelier permet également d’améliorer la qualité rédactionnelle de nos journaux qui est gage d’une lisibilité adéquate.



Pour sa part, le formateur M Talata Maiga a expliqué les avantages et les inconvénients de la présentation graphique du journal. Pour lui, une bonne présentation graphique facilite la lecture aux lecteurs et la mauvaise produira l’effet contraire. Dans son intervention, nous retenons que, la charte graphique permet de conserver une cohérence graphique dans toutes les réalisations graphiques d’un journal. D’autre part, le conférencier a laissé entendre que le respect de la police de saisie et le classement des articles en fonction de leur importance doit être primordiale pour une bonne lecture.



Par ailleurs, les apprenants du jour se disent satisfaits de cet atelier dans l’ensemble. Pour le directeur de publication du journal le Patriote M Mamary Fofana l’échange sur ce thème m’a éclairé beaucoup de zones d’ombres. Selon lui, l’explication donnée par le conférencier sur la présentation graphique du journal » a comblé mes attentes. Toutefois, Daouda Sangaré du journal Nouvel Horizon demande au coordinateur du CCDP de multiplier ce genre de rencontre qui est une véritable école pour les nouveaux directeurs de publication.



Notons que la cérémonie a été couronnée par la remise du prix meilleure entreprise fiscale de la presse privée du mois d’Aout dernier au journal le « Guido ».



Le coordinateur du CCDP Aboubacar Bany Zan soulignera que ce prix permet de promouvoir auprès des organes de presse l’idée de payer les impôts. Il a été décerné grâce à l’accompagnement de la Direction Générale des Impôts.



Boubacar Diam Wagué