Habitat : Modibo Dianka, un homme d'expériences, aux commandes de l'OMH

Publié le dimanche 24 decembre 2017 | L'enquêteur

Modibo Dianka a été récemment promu directeur général de l’Office malien de l’habitat (OMH). Sa nomination obéit presque à une logique de promotion interne, car le nouveau DG, aujourd’hui quinquagénaire, connait l’OMH sur le bout de ses doigts.



C’est à l’OMH qu’a débuté véritablement la carrière professionnelle du promu. En vingt ans, il a patiemment gravi tous les échelons de l’Office. Muni de son baccalauréat malien en série mathématiques techniques économie (MTE), Modibo Dianka entre à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Bamako où il décroche en quatre ans une maîtrise en gestion.







Il décroche son premier job à la compagnie minière Afro International où il est nommé directeur des opérations en charge notamment de la tenue des états financiers. Mais apparemment M. Dianka semble plus à l’aise dans le bâtiment et la construction que dans les mines. Le voilà donc au service de l’OMH où il devient successivement chef de la section “programmation et suivi”, “études et planification” puis chef de la section “études”.



Plus tard, il est chef du département “études et programmations”, du département de “l’administration des logements” et conseiller du directeur général. Au cours de cette liste de chefferie, il exécute les missions déléguées selon les domaines de compétences déterminés ; élabore et suit l’exécution des programmes de réalisation de logements à court, moyen et long termes, etc.



Ce n’est pas tout. Il procède aussi à l’établissement d’un programme de vulgarisation des méthodes et techniques améliorées à faible coût de construction de logement, suit l’exécution des conventions avec le système financier décentralisé. C’est après avoir exécuté toutes ces tâches qu’il se voit confier le poste du directeur général adjoint de l’OMH.



A ce poste, il contrôle la qualité des notes, correspondances et actes soumis à la signature ou au visa du directeur général et veille à la discipline du travail et à la bonne marche du service et tant d’autres.



Il faut rappeler qu’il est diplômé de l’ENA du Mali avant de décrocher son MBA plus tard de l’Euro American University. Malgré les nombreux défis qui l’attendent, le nouveau directeur général est prêt à les relever avec le soutien de toute son équipe.



D. Kéita