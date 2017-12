San : deux villages s’affrontent pour un lopin de terre, 3 morts plusieurs blessés

© aBamako.com par as

Manifestation organisée par l`association Yèrè Wolo Ton

6 aout 2012. Bamako. Les marcheurs projetaient se rendre à Koulouba pour rencontrer le président de la République Dioncounda Traoré, qu`ils exigent la démission. Un corde constitué d`éléments de la police, de la gendarmerie et de la Garde nationale leur a barré la route à coup de grenade lacrymogène. On se rappelle que le 21 Mai une manifestation similaire avait terminé par l`agression du président Traoré dans ses bureaux au palais de Koulouba.