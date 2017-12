Coupe de football IBK en commune II: Ablo foot étrenne le trophée - abamako.com

Samedi 23 décembre terrain Sakaly avec la victoire 2-1 de l’équipe Ablo foot face à la Jeunesse sportive de Medina-Coura. Une finale qui portait la signature du secrétaire aux Sports, aux Arts et à la Culture du bureau politique national du Rassemblement pour le Mali (RPM), Abéta Ag Seydou. Il était représenté par son adjoint, Adama Dessé Coulibaly, assisté du Maire de la Commune II Abba Cheick Niaré.



On notait également la présence des cadres du RPM et partis amis, des proches collaborateurs du Parrain Abéta, du Collectif des Ligues et clubs majoritaires de la Fémafoot, des anciens sportifs, notamment de la Commune II, des représentants de la Cafo, du CNJ, de l’Unasam, des journalistes et d’un public amoureux du foot sans oublier le bref passage en soutien d’ une partie de la Caravane d’accueil de l’ex président ATT



Les représentants des équipes des douze quartiers participants, des équipes finalite et de la societé civile de la Commune II , ont remercié le parrain et le parti pour le cadeue de fin d’année à l’endroit de la jeunesse de la Commune IIet du mali



24 équipes ont joué la competition debutée en octobre dernier



Le parrain : le secretaire aux sports, aux arts et à la Culture du BPN RPM, Seydou Ag Abéta



Le bureau politique national du RPM, fidèle à sa politique de développement et à sa volonté de réussir par tous les moyens la cohésion sociale entre les filles et fils du pays, organise



« La pratique des activités physiques et sportives est régie au Mali par des textes législatifs et reglementaires à travers son programme d’activités à placé la jeunesse au centre de ses activités». Fort de ce principe, le secretaire aux Sports, aux Arts et à la Culture du bureau politique national du Rassemblement pour le Mali (RPM), Abéta Ag Seydou, multiplie les efforts pour soutenir les sportifs et artistes maliens. Cet accompagnement, réalisé dans le cadre de la politique de développement et à sa volonté de réussir par tous les moyens la cohésion sociale entre les filles et fils du pays, du bureau politique national du RPM