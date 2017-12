Enseignement Supérieur au Mali: L’équité entre le genre prôné par CCGIU - abamako.com

Enseignement Supérieur au Mali: L'équité entre le genre prôné par CCGIU Publié le mardi 26 decembre 2017

Au Mali, les femmes jouent un rôle important dans l’agriculture surtout, en milieu rural. Elles sont également présentes dans les domaines intellectuels, administratifs et culturels du pays.



Le cadre de Concertation Genre Interuniversitaire (CCGIU) a procédé au lancement de ses activités, la semaine dernière. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie, il s’agit de M. Ouateni DIALLO, vice-recteur de l’USTTB, du chef de file du CCGIU, de la représentante du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Madame Assetou KANOUTE et des membres du CCGIU. Cette initiative a pour objectif de faire la promotion du genre en milieu universitaire.







Pour M. Bakary CISSE, consultant du PADES, c’est dans cette optique que le cadre de Concertation Genre Interuniversitaire a été créé. À l’en croire, si ce cadre n’existait pas, il fallait la créer afin de pallier à une injustice qui ne dit pas son nom dans le domaine universitaire. Il a conclu que le cadre de concertation sur le genre sera un appoint pour la bonne promotion de la femme malienne dans l’espace universitaire.



Madame Assetou KANOUTE, représentant le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a affirmé que conformément à la Politique Nationale Genre (PNG) au Mali, le CCGIU se bat pour la promotion du genre. Pour elle, la politique nationale du genre stipule l’adhésion obligatoire de la femme dans tous les domaines, en équité avec l’homme.



Pour conclure, elle a souligné que ce cadre est fait conformément au strict respect de la tradition sans qu’aucun préjudice ne soit commis. Elle a promis que ce cadre sera doté d’une feuille de route pour trouver une solution aux épineux problèmes ralentissant la promotion du genre au Mali. Et cela, avec l’aide des partenaires comme la France, le Pays Bas, le Canada, la Banque mondiale.



Au terme des activités du CCGIU, une rencontre des différents points focaux sera organisée.



Dognoume DIARRA