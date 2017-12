L’Emir du Qatar au Mali : Coup d’accélérateur dans le renforcement d’une fructueuse coopération - abamako.com

L'Emir du Qatar au Mali : Coup d'accélérateur dans le renforcement d'une fructueuse coopération Publié le mardi 26 decembre 2017 | Le 22 Septembre

© aBamako.com par A S

Visite de travail de l`Emir du Qatar au Mali

Bamako, le 21 décembre 2017. L`Emir de l`Etat du Qatar Son Altesse SHEICKH TAMIN BIN HAMAD AL-THANI est arrivé à Bamako dans le cadre d`une visite de travail. A sa descente d`avion, il a été accueilli par le président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA. Tweet

Pour la deuxième étape d’un périple qu’il entrepris dans six pays d’Afrique de l’ouest, l’Emir du Qatar, Son altesse Cheikh Tamim Ibn Hamad Al-Thani a été accueilli le jeudi 21 décembre par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita aux environs de 10 heures 30 minutes à l’Aéroport Modibo Keita. C’est dans le cadre d’une visite et d’amitié et de travail.Le choix de notre pays comme deuxième étape de cette importante tournée africaine, après le Sénégal, traduit l’excellence des relations diplomatiques entre Bamako et Doha. Ainsi, au menu de ce bref séjour de l’émir qatari dans notre pays, il a été concrétisé la signature de plusieurs accords de coopération dans divers domaines avant la signature d’un communiqué conjoint entre les deux Etats.







Décidément, la diplomatie d’IBK fonctionne bien et l’axe Bamako-Doha se conforte d’avantage. C’est à son invitation que Son Altesse Royale Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, accompagné d’une forte délégation, a effectué cette visite de travail et d’amitié. Elle s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié fraternelles et de fructueuse coopération déjà excellente entre les deux pays et vise à les consolider davantage.



Cette dans une atmosphère empreinte d’amitié, de fraternité et de compréhension mutuelle que les entretiens des deux Chefs d’Etats élargis aux deux délégations se sont déroulés à Koulouba. Après un large échange de vues sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions internationales, les deux Parties ont procédé à la signature d’importants accords de coopération. Il s’agit d’un Accord de coopération dans les domaines de l’activité physique et du sport entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de l’Etat du Qatar et d’un Protocole d’Accord entre le Fonds de développement de Qatar (QFFD) et la République du Mali pour le financement du Projet d’appui à l’enseignement fondamental.



Un détail important pour les futurs des coopérations: l’Emir qatari a adressé au Président IBK une invitation à effectuer une visite officielle au Qatar, à une date à sa convenance. Cette invitation dont la date en sera fixée par voie diplomatique a été acceptée avec plaisir par le Président de République.



Cette visite a permis aux deux chefs d’Etat de faire le tour d’horizon sur l’état de la coopération entre les deux pays avant de se prononcer sur l’actualité internationale. Au plan bilatéral, les deux parties se sont félicitées de l’évolution positive des liens d’amitié et de coopération entre le Mali et le Qatar, sous l’impulsion des deux Chefs d’Etat et ont exprimé leur satisfaction sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des résultats issus des visites que le Président de la République du Mali, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, a effectuées au Qatar, respectivement en 2014 et en 2017. La partie qatarie a salué l’ouverture de l’ambassade du Mali à Doha en 2016 et la partie malienne a remercié les autorités qataries pour leur assistance généreuse à cette mission diplomatique et salué l’ouverture très prochaine de l’ambassade du Qatar à Bamako.



Au plan international, les deux parties ont condamné le terrorisme sous toutes ses formes comme la plus grande menace à la paix et à la stabilité dans le monde avant de convenir de coopérer étroitement et prioritairement au plan bilatéral, régional et international pour faire face à cette menace.



Daniel KOURIBA