Considérée comme porteur du renouveau de la classe politique : La candidature de Mamadou Sidibé du PRVM soutenue par une coalition de partis politiques et d'associations Publié le mardi 26 decembre 2017 | Le Pays

Dans la logique d’instaurer un véritable renouveau de la classe politique suite à l’échec de la première génération des hommes politiques de l’ère démocratique à répondre aux besoins réels des Maliens, une coalition de partis politiques et d’associations était en conclave pour dégager le profil de l’homme providentiel pour le Mali.



C’est dans ce cadre qu’après plusieurs rencontres et de concertations, le président du Parti pour la restauration des valeurs du Mali (Prvm-Fasoko), Mamadou Oumar Sidibé a été choisi pour porter cette dynamique qui consiste à renouveler la classe politique malienne.







Selon l’un des initiateurs de cette démarche, toutes les réflexions se sont convergées vers le président du Prvm-Fasoko, car il incarne les vraies valeurs de la société malienne. À le croire, la proposition de sa candidature a été soutenue à l’unanimité des membres de la coalition des partis et des associations ayant participé à ces différentes rencontres. « Nous avons très bientôt organisé une grande manifestation pour réclamer la candidature de Mamadou Oumar Sidibé. Ce soutien lui sera notifié officiellement par une délégation dans les tout prochains jours », a-t-il ajouté.



Mama PAGA