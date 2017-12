Autorité Routière : 98 milliards de FCFA en 2018 pour l’entretien des routes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Autorité Routière : 98 milliards de FCFA en 2018 pour l’entretien des routes Publié le mardi 26 decembre 2017 | confident

© Autre presse par DR

Visite de madame le ministre de l`Equipement, des Transports et du Désenclavement à la nouvelle aérogare

Visite de madame le ministre de l`Equipement, des Transports et du Désenclavement, Madame TRAORE Seynabou DIOP à la nouvelle aérogare, le Samedi 17 Septembre 2016. Tweet

Au cours de sa 30ème Session Ordinaire tenue le vendredi 22 décembre 2017 dans ses locaux a Hamdallaye ACI 2000, les responsables de la Direction Générale de l’Autorité Routière ont affirmé qu’il leurs faut 98 milliards de FCFA pour l’entretien des routes en 2018.



Cette session consacrée à la présentation du rapport des activités au titre de 2017 et le budget prévisionnel était présidée par Youssouf Traoré, Président du Conseil d’Administration de l’Autorité routière. C’était en présence du Directeur Général de l’Autorité routière, Moulaye Ahmed Boubacar, ainsi que les autres membres du Conseil d’administration de l’Autorité Routière.







Dans son discours d’ouverture M. Youssouf TRAORÉ, Président du Conseil d’Administration, a affirmé que les activités 2017 ont été marquées par la poursuite du financement des travaux d’entretien routier de 2016, du financement des travaux de l’exercice 2017, de la mise en œuvre de l’entretien routier pluriannuel et du lancement du paiement de la redevance péage par ORANGEMONEY. Une cérémonie de lancement qui a été présidée par le ministre de l’équipement et du désenclavement en présence de ses homologues des transports et de la sécurité et de la protection civile. Selon M. Youssouf TRAORÉ, la réflexion continue sur la mise en œuvre des autres produits innovants pour la sécurisation et l’amélioration des recettes de péage et des pénalités de pesage.



Par ailleurs, la mise en œuvre intégrale du règlement N°14/2005/CM/UEMOA lancé le 1er avril 2017 a été suspendue suite aux réticences des transporteurs du fait de sa non application concomitante par les autres pays, avec un risque de blocage de l’approvisionnement du pays à la veille du mois de carême.



Après avoir examiné les réalisations de l’exercice 2017, le conseil d’administration a donné des orientations pertinentes pour l’exercice de 2018. En termes de financement, le budget prévisionnel pour 2018 de l’Autorité routière sera dans les 98 milliards de FCFA.



Aux dits de M. Moulaye Ahmed Aboubacar, Directeur Général de l’Autorité routière, les défis de cette année sont basés sur les perspectives suivantes: le suivi de la première expérience des travaux pluriannuels; la poursuite du financement et de la supervision des travaux d’entretien routier de la campagne 2017; la poursuite de la supervision des travaux d’entretien routier de la campagne 2016; la poursuite des activités du comité de pilotage pour l’application du règlement n° 14 de l’UEMOA dont l’autorité Routière est le point focal; le suivi des activités et la production des documents liés à la poursuite des travaux HIMO et des activités de son comité de pilotage; la supervision des travaux ayant fait l’objet d’appel d’offres et de demandes de proposition initiés par l’Autorité Routière ( Travaux de postes de péage/pesage, audit technique etc….); la poursuite de l’optimisation du processus de recouvrement des différentes redevances; la poursuite de la réorganisation et la modernisation des outils de travail de la Direction Générale et enfin la poursuite de la modernisation des postes de péage/pesage, l’amélioration de leur gestion ainsi que le renforcement de leur sécurisation liée à la valorisation du partenariat, déjà fécond avec les banques de la place. Et cela en vue de disposer de financement à hauteur des besoins d’entretien des routes exprimés par la réunion annuelle des routes pour le financement de l’entretien périodique et courant de façon pluriannuelle. Pour Moulaye Ahmed Boubacar, la mise en œuvre effective et intégrale du R14 pour une meilleure protection du patrimoine routier aura sans nul doute une incidence significative sur le coût de l’entretien routier. Il a précisé que les 98 milliards de FCFA des prévisions budgétaires de l’exercice 2018 seront alloués à l’entretien du réseau routier.



Pour conclure, il a témoigné que le financement de l’entretien des infrastructures routières est essentiel pour la promotion de l’activité économique et sociale dans notre pays. Ainsi, il a affirmé que grâce aux efforts du ministre de l’équipement et du désenclavement, l’Autorité Routière continuera à développer des initiatives pour la mobilisation et la bonne administration des ressources financières à hauteur des besoins d’entretien routier de plus en plus croissant.



Dognoume DIARRA