Accident sur la route de Ségou : Au moins 4 morts et des plusieurs blessés

Un accident meurtrier s’est produit aujourd’hui encore sur la route de Ségou, plus précisément entre Kassela et Faya. Il s’agit d’un car de la compagnie SOMATRA qui tentait de doubler un autre de la compagnie Dioro. Les deux revenaient de Ségou. C’est là que l’irréparable s’est produit. Le bilan fait état d’au moins 4 morts et plusieurs blessés.



Il faut dire que cette route reliant Bamako à Ségou est considérée comme très accidentogène. C’est pratiquement le seul axe qui relie le nord et le sud du pays. Elle est très fréquentée surtout en cette période de vacances de fin d’année. Les accidents sont pour la plupart du temps dûs au mauvais comportement des chauffeurs dont certains roulent à grande vitesse. Par ailleurs, par endroit la route n’est pas aussi bien faite avec de nombreux nids de poules.