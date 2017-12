Accueil d’ATT à l’aéroport : Les présents et les absents - abamako.com

Accueil d'ATT à l'aéroport : Les présents et les absents Publié le mardi 26 decembre 2017

Ce dimanche, à l’accueil du Président ATT à son arrivée de Dakar, plusieurs personnalités ont brillé par leur présence et d’autres par leur absence.











D’abord les absents : les anciens Premiers ministres d’ATT (le premier et le dernier PM d’ATT), à savoir Ahmed Mohamed Ag Hamani et Cissé Mariam Kaidama Sidibé. Etaient absents : Bakary Togola, ancien vice-président du PDES (parti de soutien à ATT) devenu membre influent du RPM (parti du président IBK) après la chute et l’exil d’ATT ; les opérateurs économiques qui ont émergé sous ATT comme Modibo Kéita.



A ceux là s’ajoutent des chefs de partis alliés et ministres d’ATT, comme Bocary Treta du RPM, Tiémoko Sangaré de l’Adema, Mountaga Tall du Cnid Fyt, Choguel Maïga du Mpr, Mamadou Bakary dit Blaise Sangaré de la CDS Mogotigi, Ibrahim Boubacar Bah de Bdia puis de l’UM RDA, Sidiki Konaté ancien ministre d’ATT devenu RPM, Soumeylou Boubeye Maïga (ancien ministre des Affaires étrangères d’ATT)…



Par contre étaient présents : Ndiaye Bah, Natié Pleah, Oumar Amadoun Dicko, Assarid Ag Imbarcawane, Bajan Ag Hamatou député de Menaka, Tiebilé Dramé, Amidou Diabaté et Djiguiba Kéita du Parena, Djina Fatoumata Sacko, Aliou Mahamadou Maïga, amis d’ATT.