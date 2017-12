En un mot: ATT est arrivé ! Et après ? - abamako.com

ATT est arrivé et on peut dire qu’il a triomphé. On ne peut pas s’empêcher de se projeter dans l’avenir même si le président IBK s’emploie depuis une semaine à nier tout calcul politique ou politicien derrière la décision de faire revenir l’ex-président de la République. Dans les camps des deux hommes, l’avenir hante déjà les esprits et la division s’y est installée.



Les pro-IBK sont partagés entre ceux qui militent pour une alliance avec les partisans d’ATT dont on veut même avoir un représentant dans le prochain gouvernement ; de l’autre côté, d’autres crient au scandale et évoquent une seconde trahison du capitaine Amadou Haya et compagnie, qui ont fortement participé à la victoire d’IBK en 2013. Le même état d’esprit prévaut chez les soutiens d’ATT. Un premier groupe estime que plus rien ne justifie l’hostilité vis-à-vis de l’actuel chef d’Etat alors que le second camp écarte toute alliance avec IBK qui a passé quatre ans à les ignorer.







En attendant de savoir la position du président revenant, il est presque acquis que son camp et celui de son successeur connaitront des agitations graves dans les semaines à venir.



DAK