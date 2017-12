Retour d’ATT : Tiébilé Dramé dénonce « une grande pagaille » - abamako.com

Retour d'ATT : Tiébilé Dramé dénonce « une grande pagaille » Publié le mardi 26 decembre 2017 | L'Indicateur Renouveau

L’avion présidentiel transportant ATT s’est immobilisé dimanche sur le tarmac de l’aéroport de Bamako à 11 heures 35 minutes locales Gmt. Mais il n’a pu sortir de l’avion que plus d’une heure après à cause de la foule et de la mauvaise organisation de l’accueil. Vêtu d’un boubou blanc, le sourire aux lèvres il est accompagné de sa famille : sa femme et ses enfants.



Pour des raisons de sécurité ATT n’a pas pu saluer les centaines de personnes qui se sont déplacées pour l’accueillir. Il s’est immédiatement engouffré dans un véhicule en direction du centre-ville. Venu à l’accueil, le président du Parena a dénoncé au micro de Renouveau TV « une grande pagaille » évoquant l’organisation de l’accueil de l’ancien président de la République.