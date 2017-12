Lucarne : Biennale de l’espoir - abamako.com

Lucarne : Biennale de l'espoir Publié le mardi 26 decembre 2017 | L'Indicateur Renouveau

Cérémonie d`ouverture de la Biennale Artistique et Culturelle

La Cérémonie d`ouverture de la Biennale Artistique et Culturelle a eu lieu au stade omnisports Modibo Keita, le 24 Décembre 2017. Tweet

Rendez-vous de la diversité culturelle, la Biennale artistique revient à travers une édition spéciale que Bamako abrite depuis dimanche. Reportée une première fois, la Biennale est bel et bien organisée avec la participation de l’ensemble des régions du Mali et la diaspora.



La tenue de cette activité est sans nul doute un grand moment pour magnifier le Mali pluriel où chaque sensibilité démontrera sa vitalité culturelle. L’édition spéciale que la capitale accueille est plus qu’un simple événement de retrouvailles en régions du pays, elle marque le retour de la paix et la réconciliation nationale.







Pour donner un cachet particulier à cette fête de la culture, de l’art et du savoir, les autorités nationales affichent une grande sérénité pour ce qui est de sa bonne organisation.



Pour autant, le défi de la bonne tenue de la Biennale incombe à l’ensemble des Maliens qui doivent retrouver le sourire et la joie de vivre après une crise multidimensionnelle. La Biennale a été toujours un moment de brassage et elle doit continuer à promouvoir cet idéal afin de faire renaitre à nouveau l’espoir dans les cœurs meurtris.



Vive la Biennale dans un Mali en paix, résolument en phase avec ses valeurs culturelles !



DAK