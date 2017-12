Retour d’ATT : Quand tout le monde réclame la paternité - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Retour d’ATT : Quand tout le monde réclame la paternité Publié le mardi 26 decembre 2017 | L’Indicateur Renouveau

© Présidence par DR

Retour L`ex-président malien Amadou Toumani Touré

Tweet

La nouvelle du retour de l’ancien président est unanimement saluée par les mouvements et associations de soutien à l’ancien président ATT. Elle risque même d’être source de frustration entre les mouvements de soutien, chaque camp réclamant la paternité de ce grand retour.



En conférence de presse le samedi 23 décembre à la Maison de presse, les responsables de la plateforme se réclament comme les acteurs incontournables de ce retour. Présidée par Hamane Touré communément appelé Serpent, il a déclaré avoir lutté dans l’ombre pour convaincre les autorités à accepter ce retour.







A chaud il est présenté comme 1er vice-président de la plateforme “An ka ben” qui serait à l’origine du projet de retour. Mais, selon le doyen Moussa Sissoko, c’est l’honorable Moussa Timbiné qui a été le catalyseur du processus.



Zoumana Coulibaly



———————



RETOUR AU BERCAIL DE L’EX-PRESIDENT ATT : “An ka ben“ remercie IBK



Les leaders de la plateforme “An ka ben” affirment avoir souhaité auprès des autorités maliennes le retour au pays de l’ancien président Amadou Toumani Touré au nom de la réconciliation. IBK a finalement accepté la requête et la plateforme l’en remercie.



Renversé par une junte militaire le 22 mars 2012, l’ancien président, le général à la retraite Amadou Toumani Touré et sa famille, vivaient en exil à Dakar. Ils sont de retour à Bamako depuis le dimanche 24 décembre 2017, une décision d’Ibrahim Boubacar Kéita, qui a indiqué que le moment est venu pour l’ex-chef de l’Etat revienne dans son pays natal.



Les responsables de la plateforme nombreux au présidium ont tour à tour remercié le président de la République IBK pour avoir répondu favorablement à leur requête. Ils ont remercié la presse pour les avoir accompagnés dans le combat.



Créée il y a environ deux ans, la plateforme dit œuvrer pour l’unité et la réconciliation du pays. A les en croire, elle est constitué de Maliens de tout bord de la majorité comme de l’opposition républicaine. Elle est dirigée par l’honorable Moussa Timbiné.



Zoumana Coulibaly