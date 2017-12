La nuit des grandes écoles : TechnoLAB ISTA s’impose avec le trophée et une attestation de reconnaissance - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education La nuit des grandes écoles : TechnoLAB ISTA s’impose avec le trophée et une attestation de reconnaissance Publié le mardi 26 decembre 2017 | Le Zenith Bale

Tweet

L’association ” Avenir des Jeunes du Mali (AJM) ” a organisé sa première édition de la Nuit des Grandes Ecoles, ce samedi 23 décembre 2017 au CNPM. Pour l’occasion, TechnoLAB comme beaucoup d’autres écoles supérieures ont reçu des attestations de reconnaissance. Mais TechnoLAB est la seule à recevoir le trophée.



” Le travail bien fait est toujours récompensé ” a-t-on l’habitude de dire. Dans cette optique, l’AJM a initié la Nuit des Grandes Ecoles pour encourager les écoles supérieures performantes dans leur travail.







En effet, coparrainée par Mme le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Mme Migan Assétou Founé Samaké et le président de l’AEPES (Association des Etablissements Privés des Ecoles Supérieures), la première édition a regroupé les responsables et les étudiants de plusieurs établissements universitaires dans la salle de conférence de la CNPM. Ainsi, elles sont au nombre de huit écoles supérieures à recevoir l’attestation de reconnaissance pour la qualité et la performance de leur enseignement. Ce sont : TechnoLAB ISTA, IntechSup, Institut Africain de Management (IAM), VITO S., Sup Management, CPFH, EcoSup et ISPRIC. Aussi, trois trophées ont été attribués. Le premier est attribué à TechnoLAB pour sa qualité de premier établissement universitaire privé au Mali reconnu par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES). Le deuxième a été donné au représentant de Mme le ministre de l’Enseignement Supérieur. Et le président de l’AEPES Amadou H. Diallo a reçu le troisième trophée.



Par ailleurs, le président de l’AJM déplore que l’on ne cesse de se plaindre de la mauvaise qualité de l’enseignement au Mali. Mais, pour lui, rares sont ceux qui s’activent pour l’amélioration de la qualité de cet enseignement. C’est pourquoi, lui et d’autres jeunes ont initié cette cérémonie pour apporter leur contribution dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement et les conditions de travail des établissements et des étudiants. A cet égard, l’AJM a conçu une application, Malischool, qui faciliterait le travail aux établissements et aux étudiants dans la diffusion et la recherche de l’information.



Yacouba TRAORE