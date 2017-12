Aminata Dramane TRAORE: ’’nous sommes heureux, fiers, que le Président IBK a été au début et à la fin du processus’’ - abamako.com

Publié le mardi 26 decembre 2017

Aminata Dramane TRAORE: ''nous sommes heureux, fiers, que le Président IBK a été au début et à la fin du processus''

Cérémonie de remise des prix Litteraires

Bamako le 11 mars 2015, cloture de la biennale des lettres sous le haut parrainage de Madame la premiere Dame KEITA Aminata Maiga, l`epouse du chef de l`Etat. Photo Aminata Dramane TRAORE

L’ex Président de la République ATT vient dans le cadre de la paix, de la réconciliation. Il vient tout simplement dans son pays natal. Son arrivée est un grand pas dans la réconciliation nationale. Par exemple, ici, il y a des gens que je n’avais pas vus depuis cinq ans. Aujourd’hui, nous, PDES, sommes avec les gens du RPM. Ce qui, à un moment, n’était pas possible. Aussi, il y a ici des militaires qui n’étaient pas avec ATT. Tous ceux-ci sont des facteurs de réconciliation. ATT est parti sous le feu à ce même aéroport et aujourd’hui, il vient à un avion de commandement du Président IBK. A ce titre, je pense que la paix est effective à quatre-vingt pour cent.



En sommes, je dis à tous les Maliens que nous sommes heureux, fiers, que le Président IBK a été au début et à la fin du processus. Pour cela, nous lui remercions et disons au soldat de la démocratie bienvenue à la maison.