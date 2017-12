Retour d’Att au Mali : ”S’il n’y a pas d’autres calculs derrière, son retour serait une très bonne chose pour le Mali” - abamako.com

Retour d'Att au Mali : "S'il n'y a pas d'autres calculs derrière, son retour serait une très bonne chose pour le Mali" Publié le mardi 26 decembre 2017 | Le Zenith Bale

Au nom de la réconciliation nationale, ce dimanche 24 décembre, l’ex président Amadou Toumani TOURE dit ATT est définitivement rentré au Mali. Après cinq années passées à Dakar. A la veille de son retour, une équipe de votre journal a sillonné la capitale du Mali. L’objectif était de recueillir les impressions de quelques citadins sur le retour du soldat de la démocratie. Les personnes interviewées sont à peu près du même avis : “ATT n’a rien fait, il a le droit d’aller et de revenir au Mali comme tout le monde”.



Sékou TRAORE : Maîtrise en droit et promoteur de ferme agricole







Moi, je ne vois pas de problème sur le retour d’ATT au Mali. Après tout, il n’était pas poursuivi, ni chassé par les hommes forts de l’époque et il n’a pas fui le pays. Il avait démissionné et quitté le pays de son plein gré. En tout, ATT est un citoyen comme tout autre malien, il a le droit de sortir et retourner au Mali, sans aucune crainte, comme tout le monde.



Aboubacar S. KANE : Maîtrise en sociologie et consultant



IBK a accepté qu’ATT retourne au Mali. Je trouve qu’il ne devrait pas y avoir de problème sur cette question s’il n’ya pas d’autres calculs politiques derrières. ATT est un malien comme nous tous. D’ailleurs, pourquoi ATT ne devrait pas retourner au Mali ? Il y a des gens qui ont commis des crimes, ils ne sont pas poursuivis et ils sont toujours au Mali. De toutes les façons qu’on dise la vérité aux maliens, c’est ça seulement qui peut construire le Mali. Qu’on cesse avec les mauvais calculs. Ce sont ces mauvais calculs qui ont mis ce pays dans le trou. Il est temps que les dirigeants réfléchissent aux intérêts généraux et non aux intérêts personnels. Il faut toujours aller dans le sens de l’intérêt général. En définitive, je ne vois de problème sur le retour d’ATT. Je suis vraiment content de son retour.



Souleymane KANE : Juriste de formation



ATT n’est pas notre ennemi. Je pense que son séjour au Sénégal était une volonté personnelle. Sinon, il n’a pas été chassé et il n’était pas poursuivi. Mais, je déplore l’ampleur que nos autorités donnent à l’événement. Pour moi, c’est un malien comme tout le monde. Au moment où il a décidé de partir, il était en divergence de point de vue avec certaines personnes du pays. Actuellement, les gens ont compris beaucoup de choses et ils ont regretté. On sait aujourd’hui que la situation qui prévalait au moment n’était pas la faute des dirigeants de la période.



Tanhoulé KEÏTA : Enseignant d’Histoire et Géographie



L’initiative du président IBK est salutaire. Un ancien Président d’un pays détient beaucoup de secrets du pays. Pour la résolution de la crise que notre pays traverse actuellement, ATT peut jouer un grand rôle. Jusqu’à présent, il ya beaucoup de personnes qui apprécient énormément ATT. S’il accompagne le gouvernement, cela peut être une solution pour la sortie de crise de notre pays.







Sory Ibrahim TRAORE







RETOUR D’ATT : Un grand pas dans la réconciliation nationale!



A l’occasion du retour de l’ex Président de la République au bercail, nous avons demandé l’avis de certains compatriotes. Pour la plupart d’entre eux, le retour du Général TOURE est un grand pas dans la réconciliation nationale. Suivez plutôt la réaction des uns et des autres.



Djénéba SECK, artiste chanteuse



Le Président de la République Ibrahim Boubacar KEITA a été un homme de parole. Il a fait ce qu’il a dit. Je le salue pour cet acte. Egalement, je salue le Président Sénégalais Macky SALL pour tout ce qu’il a fait pour le Président ATT durant son séjour à Dakar. Notre pays est un beau pays. Ici, il y a l’hospitalité. Les étrangers n’ont aucun problème ici au Mali même si tu ne connais personne. Facilement tu te trouveras un père, une mère qui vont te donner tout. A manger, à boire, à loger… Nous souhaitons que la crise qui sévit au Mali soit un mauvais souvenir avec l’arrivée du nouvel an 2018. Unissons-nous tous ! Nous sommes un seul peuple.



Honorable Samba YATASSAYE, député élu à Mopti



Le retour d’ATT est une bonne chose par rapport à la réconciliation nationale. Cela va permettre aux enfants de ce pays de se réconcilier. Pour nous députés, ça nous va droit au cœur. Son retour rentre dans le cadre de la réconciliation nationale que notre pays a besoin aujourd’hui. Je suis très heureux ! Car c’est un grand frère qui revient.



Abdoul Aziz DIALLO, président du mouvement IBK 2018 en marche



Permettez-moi de remercier tout d’abord le Président de la République qui a eu l’initiative d’aller chercher son frère ATT depuis Dakar pour l’amener ici au Mali. C’est un signe de respect, de considération pour l’autre. Mais aussi ça rentre dans le cadre de la réconciliation nationale. Donc, nous pouvons dire que c’est pour la première fois sur le continent africain qu’un Président qui séjourne à quelque part et que le Président en exercice accepte de l’amener. Cela est une fierté et nous accompagnons IBK dans ce sens. Parce qu’il a eu le sens de la réconciliation nationale. Aujourd’hui, les Maliens aspirent à cette réconciliation nationale. Nous réaffirmons notre accompagnement au Président de la République s’il souhaite faire venir d’autres Maliens en exil.



Mme TALL Awa TOURE, membre du parti PDES



Je salue le peuple malien et remercie le Président de la République Ibrahim Boubacar KEITA pour son implication personnelle afin qu’on assiste à ce jour. Aussi, je remercie le peuple et le Président Sénégalais Macky SALL pour leur hospitalité envers notre ex Président. Je pense que l’arrivée d’ATT contribuera beaucoup à la réconciliation. Le Président qu’a été ATT (près de dix ans au pouvoir) et qu’il parte et rester à l’exil ainsi ne s’y est pas aux coutumes maliennes. Pour moi, sa venue va apaiser les cœurs et va permettre la réconciliation tant souhaitée par le peuple malien. Je pense qu’il n’y a aucun agenda caché, pour ceux qui le pensent, derrière l’arrivée d’ATT. Il devrait venir et il est venu.



Mme TRAORE Nassouman SOUMAORO, PDES Commune V



Nous sommes très contentes de cet événement grandiose dont on s’attendait. Je pense que c’est bien pensé par les autorités du pays car on ne peut pas avoir la paix sans la réconciliation. Son arrivée va certainement aider à amener beaucoup de quiétude, de tranquillité et de paix dans notre pays. Nous remercions IBK parce que sans sa volonté affichée, nous n’allions pas voir ce jour. Nous qui avons toujours soutenu ATT, nous avons fait beaucoup de mouvements, beaucoup de réunions pour solliciter son retour. Et c’est aujourd’hui que nous avons eu gain de cause. A cet égard, je pense que ceux qui parlent de politique par rapport à cet événement, c’est des choses qu’il ne faut pas dire.



Aminata Dramane TRAORE



L’ex Président de la République ATT vient dans le cadre de la paix, de la réconciliation. Il vient tout simplement dans son pays natal. Son arrivée est un grand pas dans la réconciliation nationale. Par exemple, ici, il y a des gens que je n’avais pas vus depuis cinq ans. Aujourd’hui, nous, PDES, sommes avec les gens du RPM. Ce qui, à un moment, n’était pas possible. Aussi, il y a ici des militaires qui n’étaient pas avec ATT. Tous ceux-ci sont des facteurs de réconciliation. ATT est parti sous le feu à ce même aéroport et aujourd’hui, il vient à un avion de commandement du Président IBK. A ce titre, je pense que la paix est effective à quatre-vingt pour cent.



En sommes, je dis à tous les Maliens que nous sommes heureux, fiers, que le Président IBK a été au début et à la fin du processus. Pour cela, nous lui remercions et disons au soldat de la démocratie bienvenue à la maison.



Yacouba TRAORE