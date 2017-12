FATOUMATA SACKO (PDES):« C’est un cadeau de Noël » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique FATOUMATA SACKO (PDES):« C’est un cadeau de Noël » Publié le mardi 26 decembre 2017 | L’aube

Tweet





C’est le retour du patriote dans son pays, il n’y a aucun calcul politicien. Le retour de Amadou Toumani Touré est un vrai bonheur. C’est un sentiment de joie qui me submerge et, au-delà de moi, de tous ceux qui se sentent proche d’ATT. L’initiative du retour du président ATT au Mali émane de la volonté du président Ibrahim Boubacar Keïta qui avait dit à son petit frère que le temps était venu pour qu’il rentre au pays. C’est sa propre initiative, il n’a subi d’aucune pression de quelques organisations sous régionales que ce soit. Si ces organisations sous régionales s’étaient impliquées, je pense que le président ATT serait là depuis. Je considère ça comme un cadeau de Noël. Aussi, ce retour est le début de la réconciliation qui n’est plus un vain mot. Mais il faut que ce mot soit dans les cœurs et non dans les bouches. Aujourd’hui, le Mali est au bord d’un précipice sans fond, il faudrait que les Maliens comprennent qu’il est temps de mettre à côté les rancœurs.