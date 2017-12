Sur initiative du ministre Bathily, des titres fonciers gratuits pour les paysans - abamako.com

Sur initiative du ministre Bathily, des titres fonciers gratuits pour les paysans
Publié le mardi 26 decembre 2017

© aBamako.com

Conférence de presse de Mohamed Ali Bathily

Le Ministre, Mohamed Ali Bathily, a annoncé la fin de la suspension de l’attribution des terres relevant du domaine de l’Etat, lors d`une conférence de presse. Tweet

Mohamed Aly Bathily, le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, multiplie les initiatives pour sécuriser les terres rurales contre les spéculateurs fonciers. Il a, à cet égard, fait annuler par la direction nationale des Domaines de nombreux titres fonciers attribués à des commerçants aux dépens des villageois. Il a aussi rendu beaucoup plus onéreux le processus de vente des terrains. Il a enfin lancé la confection d’un cadastre et institué un Comité de reforme du secteur domanial. Ces initiatives du ministre lui ont valu des critiques et, souvent, des déboires juudiciaires: certaines annulations décidées par lui ont été censurées par la justice; on lui reproche, au passage, d’assécher les recettes issues des ventes foncières. Mais il en faut plus pour faire reculer Bathily…



L’une des mesures-phares envisagées par le ministre porte sur la gratuité de la création et de l’attribution de titres fonciers portant sur les terres coutumières des paysans. L’objectif est triple:



* donner un titre de propriété définitif aux paysans,



* protéger leurs domaines agricoles contre toute velléité d’usurpation par des tiers;



* permettre aux paysans d’accéder facilement au crédit bancaire à partir de leurs titres fonciers tout neufs.



Le ministère a déjà défini des zones-tests où les titres gratuits seront expérimentés. Le hic, c’est qu’à ce jour, certains milieux villageois restent méfiants envers toute opération de recensement, de morcellement ou d’immatriculation de leurs terres ancestrales. Le terroir de Tiakadougou (arrondissement de Ouelessébougou) fait partie de ces zones difficiles. Comment vaincre ces réticences ? Autre difficulté de taille: les terres villageoises sont parfois des biens collectifs : comment créer là-dessus des titres fonciers individuels nominatifs ?



