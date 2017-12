Complexe de formation professionnelle à Bamako : Le Ministre malien de l’emploi exprime sa profonde gratitude à SM Le Roi - abamako.com

Complexe de formation professionnelle à Bamako : Le Ministre malien de l'emploi exprime sa profonde gratitude à SM Le Roi Publié le mardi 26 decembre 2017

© aBamako.com par Momo

Atelier de validation de la feuille de route du département de l`emploi et de la formation professionnelle

Bamako, le 29 juin 2017 le Ben Kattra a présidé l`Atelier de validation de la feuille au palace Maeva Tweet

Bamako-Le ministre malien de l’emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben Khattra a exprimé mardi, sa profonde gratitude pour l’initiative de SM le Roi Mohammed VI de réaliser un complexe de formation professionnelle à Bamako.



Cette structure dont les travaux de construction sont presque achevés traduit "l’exemplarité" et "l’excellence" des relations de coopération entre les deux pays et peuples, a-t-il déclaré à la presse à l’issue d’une visite des différentes dépendances de ce chantier initié par la Fondation Mohammed VI pour le développement durable.



Le ministre malien a souligné que ce complexe de formation professionnelle ultra moderne permettra des formations théoriques et pratiques dans différentes spécialités au profit de 1000 stagiaires par an.



Ce complexe offre des formations notamment dans les secteurs du Bâtiment et Travaux Publics (BTP), du tourisme et l'hôtellerie, a-t-il précisé.



M. Ben Khattra a rappelé également, la réalisation dans la capitale malienne, à l’initiative de du Souverain, de "la Clinique périnatale Mohammed VI" .



Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc à Bamako, Hassan Naciri, a indiqué que ce projets fait partie des initiatives prises par SM le Roi pour accompagner le Mali en matière de renforcement des capacités, soulignant que la réalisation de cette structure illustre la qualité des relations de coopération et le partenariat fructueux liant les deux pays.



Ce complexe vise à satisfaire les besoins des opérateurs économiques en ressources humaines qualifiées, renforcer l’employabilité des jeunes et faciliter leur insertion dans le marché du travail, selon un communiqué de la Fondation Mohammed VI pour le développement durable.



Il assure 21 filières de formation, dont 12 du secteur du BTP et neuf dans le domaine du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.



Il permettra la formation de techniciens spécialisés dans les domaines de la gestion hôtelière, d’agence de voyage, de techniciens (cuisine, service de restauration, boulangerie pâtisserie et réception d'hôtel), ainsi que des employés d'étages, des agents de restauration et en chocolaterie-confiserie.



Ce complexe permettra également la formation de techniciens spécialisés (gros oeuves et géomètres topographes), de techniciens (chef de chantier TP, dessinateur de bâtiment, peintre décorateur en bâtiment), des ouvriers qualifiés en maçonnerie, en plomberie sanitaire, en menuiserie bois aluminium et plâtrier, ainsi que des ouvriers spécialisés en électricité.