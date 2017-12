ATT de retour au bercail : « C’est un signe fort de réconciliation » selon le Pdes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique ATT de retour au bercail : « C’est un signe fort de réconciliation » selon le Pdes Publié le mercredi 27 decembre 2017 | Le Républicain

© aBamako.com par Momo

Rentrée politique du PARENA

Bamako, le 20 février 2016 le PARENA a tenu sa rentrée politique 2016 au Palais de la culture Tweet

Dans la mouvance du retour de l’ancien président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré (ATT), les responsables du parti pour le développement économique et la solidarité (Pdes) ont organisé le vendredi 22 décembre 2017, un point de presse pour remercier tous ceux qui ont œuvré pour la fin de l’exil d’ATT à Dakar (Sénégal). Ledit point de presse tenu au domicile de Fatoumata Sako du Pdes sis au quartier Sotuba de Bamako était animé par le président du parti, Djibril Tall, en présence des autres responsables du parti comme Nouhoum Togo, Moulaye Haïdara et d’autres personnalités.



Au cours de ce point de presse, une déclaration a été lue par le président des jeunes du parti Pdes, Moulaye Haïdara. « A l’occasion du retour du président ATT, le président du parti pour le développement économique et la solidarité (Pdes) invite l’ensemble de ses militants et sympathisants, l’ensemble des forces vives du district de Bamako à sortir massivement pour lui réserver un accueil digne de son rang. Le Pdes remercie tous ceux qui ont œuvré pour rendre ce retour possible, en particulier le président IBK. C’est un signe fort de réconciliation à mettre au profit de 2 grands hommes qui ont décidé de mettre le Mali au dessus de tout », a-t-il dit.

Selon Nouhoum Togo, l’objet de ce point de presse était de remercier tous ceux qui ceux qui travaillent pour le retour du président ATT dont l’opposition malienne, le président IBK, le ministre Amadou Koïta, Jeamille Bittar, le peuple malien et la communauté internationale.







« Trois jours sont prévus pour le programme. Après Mopti, s’il revient à Bamako, il est obligé d’aller se préparer à Dakar pour le retour. Parce que quelqu’un qui a vécu six ans à Dakar, deux jours, il ne peut pas préparer l’ensemble de ses bagages. Il est obligé de partir pour revenir…Si le Mali à besoin de ATT pour les missions de réconciliation, il le fera. Aujourd’hui, il n’y a plus de problème, l’aide de camp du président ATT est nommé, le logement est réglé… », a-t-il souligné. Enfin, il dira que l’une des ambitions du Pdes est la reconquête du pouvoir.



Aguibou Sogodogo