Conférence de section du parti UDD à Baroueli : Le parti poursuit son ancrage Publié le mercredi 27 decembre 2017

Dans le cadre de la création de nouvelles bases et la restructuration du parti de la colombe, la Conférence de section de l’UDD s’est tenue le samedi 23 décembre 2017 à Baroueli.



Placée sous la présidence de Brehima Silimana, vice-président du parti, par ailleurs président de la coordination régionale de Ségou, la conférence a rassemblé les responsables des différentes sous sections.







A l’ordre du jour de cette grande rencontre des cadres du parti figurait une grande question : la vie même du parti. Il était donc impératif, surtout, après le report des élections des conseillers de cercles et de région de faire une évaluation des forces du parti dans les différentes localités. Il fallait également se pencher sur les perspectives en vue du renforcement de la base du parti à Baroueli et à Ségou.



La rencontre était visiblement très attendue, en témoigne la forte mobilisation des responsables des différentes sous sections du parti.



Le vice-président, accompagné des membres du conseil exécutif dont le secrétaire politique adjoint Lassana Tangara, le président du mouvement et du secrétaire à la communication Souleymane Diallo a présidé les travaux de la conférence.



Un geste patriotique a particulièrement marqué les travaux de la conférence : le don d’un terrain pour la construction d’un siège pour le parti par Gaoussou Togola, conseiller UDD à Boidie. Notons que ce geste a été salué à sa juste valeur par l’ensemble des militants présents. D’autres suivront certainement pour le « self supporting » du parti, une force avec laquelle il faudrait désormais compter pour la consolidation des piliers du parti et le renforcement de son ancrage.



Amadingué Sagara