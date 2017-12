Pour la réélection d’IBK : Le Mouvement IBK 2018 organise un meeting à Bamako - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Pour la réélection d’IBK : Le Mouvement IBK 2018 organise un meeting à Bamako Publié le mercredi 27 decembre 2017 | Le Républicain

© aBamako.com par Momo

Lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita

Bamako, le 11 juin 2015, le CICB a abrité la cérémonie de lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita, c`était sous la Haute présidence de SEM, Ibrahim Boubacar KEITA Tweet

Dans le cadre de la réélection du président de la République Ibrahim Boubacar Keita pour un second mandat, le Mouvement IBK 2018 en marche est entrain de déblayer le terrain afin de parvenir à ses fins. Le samedi 09 Décembre 2018 dans la salle de Basketball du Stade du 26 Mars de Bamako. Le président du Mouvement Abdoul Aziz Oumar Diallo et ses membres ont fait une démonstration de force devant Moussa Timbiné pour montrer à ce dernier et à tous les maliens que leur engagement ne fera pas défaut pour la réélection du président de la République IBK.











Porté sur les fonds baptismaux le 07 Octobre 2017, le Mouvement IBK 2018 entend être un torrent permettant au président de la République de converger et de réoccuper son fauteuil. Le Mouvement IBK 2018 en marche a pour but d’apporter un grand soutien au président de la République pour sa réélection et pour atteindre cet objectif nous utiliserons tous les moyens et canaux légaux, a précisé le président du Mouvement Abdoul Aziz Oumar Diallo.



Selon lui, depuis sa création, le Mouvement s’est différencier de tous les autres via ses méthodes innovantes de mobilisation des jeunes à se rendre dans les urnes et d’aller retirer les cartes Nina. Il ajoutera qu’après avoir conquis tout Bamako, le mouvement entamera bientôt une tournée au sein des régions afin d’implanter les racines du Mouvement. Abdoul Aziz Oumar Diallo a loué « les grandes réalisations exécutées par le président de la République durant son premier mandat tout en reconnaissant que beaucoup reste à faire d’où leur implication pour sa réélection afin qu’il achève ceux entamées ainsi que les autres à venir et cela pour le grand bonheur de tous les maliens. »



« Nous payerons la caution du président de la République quelque soit la somme pour lui montrer notre engagement sans faille à ses côtés », a-t-il dévoilé. Moussa Timbiné le premier vice président de l’Assemblée nationale du Mali et parrain de la cérémonie a entamé ses propos en saluant le combat des jeunes du Mouvement IBK 2018 qui selon lui est un combat pour le Mali, pour le bonheur des maliens de tout bord. Il a rassuré les jeunes de leur accompagnement tout en rappelant que le président IBK en accédant à la magistrature suprême du Mali a trouvé le pays dans un précipice et qu’il et ses compagnons sont entrain de tout mettre en œuvre afin que le pays quitte le trou.



Moussa Samba Diallo