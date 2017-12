A peine rentré au bercail : ATT visé par une plainte - abamako.com

A peine rentré au bercail : ATT visé par une plainte Publié le mercredi 27 decembre 2017

L'ancien président malien Amadou Toumani Touré dit ATT est rentré le dimanche au bercail après 5 ans et 8 mois d'exil au Sénégal. Il n'a même pas encore fini de savourer les flonflons de son retour qu'il est déjà visé par ''une plainte pour trahison et manquement à son devoir''.











La plainte émane de l’Association action pour la solidarité, la paix et le développement (Aspad), dirigée par Tahirou Bah. Ce dernier a donné rendez-vous aux Maliens ce mercredi à 11h au tribunal de première instance de la Commune I. Selon le plaignant, il s’agit d’une « plainte citoyenne ».



ATT est rentré au Mali le dimanche dernier. Triomphalement accueilli à Bamako par les populations, il a déjeuné le même jour avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, avant de se rendre le lendemain dans sa région natale qui est Mopti. Là aussi, la popularité d’ATT reste intacte.

Abdoulaye Diakité