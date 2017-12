Le Directeur général d’EDM SA sur le site des dégâts du marché rose : «Plus de six cents branchements illicites sont constatés sur le réseau EDM-SA» - abamako.com

Le Directeur général d'EDM SA sur le site des dégâts du marché rose : «Plus de six cents branchements illicites sont constatés sur le réseau EDM-SA» Publié le mercredi 27 decembre 2017

© aBamako.com par A S

Coopération énergétique entre le Mali et l`Algérie

Bamako, le 29 mars 2017 l`EDM et SomeleGaz ont signé un partenariat énergétique. Photo Dramane Coulibaly, Directeur de l`EDM-SA. Tweet

Deux semaines après l’incendie du marché rose de Bamako, le Directeur général d’EDM SA, Dramane Coulibaly, accompagné de plusieurs de ses agents, a effectué le vendredi 22 décembre 2017 une visite au marché rose de Bamako. L’objectif était d’aller constater les dégâts causés chez les commerçants, mais aussi sur le réseau électrique. Sur place, le Directeur a constaté que les dégâts sont énormes et a promis que tout sera mis en œuvre pour permettre aux commerçants de bénéficier de l’électricité.



Au niveau du marché rose de Bamako, sur neuf cents commerçants recensés, seuls deux cent trente-cinq ont un compteur. Le reste est branché de manière illicite. C’est ce constat amer qu’a fait le Directeur Dramane Coulibaly sous le contrôle des responsables du marché. Ces branchements ne sont pas le fait d’EDM SA, mais des agents qui effectuent des branchements au coût de six mille francs CFA. Sur place, la délégation a constaté que les poteaux sont surchargés de câbles qui ne sont pas d’EDM SA.







Selon le Directeur, « Il y a beaucoup de câbles qui descendent des poteaux mais qui ne sont pas d’EDM. Il y a des individus parallèles qui vendent l’électricité aux commerçants au détriment d’EDM. Si certains ont été arrêtés en mai 2017 et jugés en juillet, des dispositions seront prises pour mettre la main sur les auteurs de ces sales besognes ». Tous les agents qui travaillent avec l’électricité ne sont pas d’EDM SA. « Si des agents d’EDM sont impliqués, ils seront sanctionnés », a ajouté M. Coulibaly. Il a par ailleurs invité les commerçants à collaborer. « Le bon travail ne peut jamais se faire dans ce secteur sans la collaboration de tous les usagers. Il faut aussi accepter de se dire certaines vérités pour le bien de tous. Tous les agents d’EDM ont un badge. Si cela ne suffit pas, d’autres dispositions seront prises pour mieux les identifier. Pour le moment, EDM va tout mettre en œuvre pour permettre aux commerçants d’avoir de l’électricité. Rapidement, un plan de travail sera élaboré et validé par la Direction générale pour reprendre les branchements ».



Pour ce faire, dit-il, tous les câbles seront descendus des poteaux. Parlant de l’accès au niveau du marché pour des interventions, le Directeur a demandé aux responsables du marché de trouver les moyens de dégager la voie.



Drissa Togola