Ecole Supérieure de Commerce du Mali: La promotion 2014 – 2017 obtient son diplôme de Licence professionnelle Publié le mercredi 27 decembre 2017 | Le Républicain

La promotion 2014 - 2017 de l’Ecole Supérieure du Commerce du Mali (ESC Mali) composée de 23 étudiants dont 15 filles et 8 garçons vient d’obtenir son diplôme de niveau : Licence professionnelle en gestion, en logistique et en marketing et communication. La cérémonie de remise des diplômes de cette promotion qui a pour parrain le Pr. Clément Dembélé a eu lieu, le samedi 23 décembre 2017, dans une ambiance festive dans l’enceinte de l’établissement sis à Kalaban-coura en présence du corps professoral, des récipiendaires et des parents.



En marge de la remise des diplômes, la direction d’ESC Mali a également offert des attestions de reconnaissance à certains professeurs et aux meilleurs étudiants pour la qualité de leur travail et leur engagement. Dans son adresse, le directeur général adjoint d’ESC Mali, Bernard Jacquin a tout d’abord rappelé que son établissement a été créé suivant le constat selon lequel beaucoup de jeunes maliens passent leur baccalauréat sans pouvoir identifier leurs talents et leurs chances dans la vie.



C’est pourquoi, expliqua-t-il, l’ESC Mali a ouvert ses portes pour donner une formation complète de base aux jeunes détenteurs du baccalauréat dans le domaine de la formation des cadres supérieurs dans plusieurs disciplines notamment en gestion, en logistique et en marketing et communication. Cependant, le directeur général adjoint, Bernard Jacquin s’est réjouit du niveau opérationnel de ses étudiants à la sortie. « Mes espoirs n’ont pas été déçus pour ce qui est de la première étape concernant la réalisation des mémoires et de la qualité requise. J’ai trouvé beaucoup de satisfactions et un grand plaisir en tant que président des jurys des soutenances.



La plupart des mémoires de fin d’études qui ont été proposés et soutenus sont de niveau supérieur de la Licence.», s’est-t-il félicité. Et de rappeler aux nouveaux jeunes diplômés qu’après ces trois années d’études l’objectif principal est leur insertion dans la vie professionnelle. Pour lui, ce diplôme obtenu exige un travail permanent de perfectionnement pour l’employabilité de l’intéressé : « cette question de l’employabilité constitue une seconde étape que vous devrez travailler en permanence durant tout votre parcours professionnel.



ESC Mali vous propose un module de réflexion et d’action pour vous accompagner vers cette réussite. » Par ailleurs, dira-t-il, l’ESC Mali collabore avec des entreprises et des cabinets de recrutement pour faciliter l’employabilité de ses étudiants. « Nous avons noué et nous continuerons à nouer des partenariats avec de nombreuses entreprises et chefs d’entreprises et avec des cabinets de recrutement pour présenter, vanter et de vendre vos compétences et vos talents.», a-t-il dit.



Pour sa part, le représentant du parrain de la promotion, Mamadou Kantara a invité les récipiendaires à beaucoup plus de courage afin d’acquérir de l’expérience et d’honorer leurs parents qui se sont investis dans leur formation. Pour lui, la connaissance n’a pas de prix. « Ayez confiance en ce que vous avez appris. » a-t-il dit. Avant de prononcer le message du parrain empêché d’être au rendez-vous compte tenu de son agenda chargé : « Le mérite est le symbole de la justice sociale et de la bonne gouvernance, ne rien obtenir sans mérite est un mérite par excellence. Cette doctrine doit nous accompagner dans notre révolution des sciences au Mali. »



Moussa Dagnoko