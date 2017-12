En un mot : Macron, Alger et Iyad - abamako.com

En un mot : Macron, Alger et Iyad Publié le mercredi 27 decembre 2017

Lors de son récent séjour à Niamey, le président français a formellement déclaré vouloir faire la peau au terroriste malien Iyad Ag Ghaly, une annonce mal accueillie à Paris où la famille du dernier otage français a vivement dénoncé une sortie ratée. Alger aussi n’apprécie pas les agissements du chef de l’Etat français dans le Dossier malien en général et celui du G5 en particulier.



Notre grand voisin du Nord rejette les accusations à peine voilées contre Iyad Ag Ghaly qu’il protège en empêchant les forces françaises de le descendre en 2014 quand celles-ci avaient à portée de fusil le chef des jihadistes au Sahel. C’est pourquoi on doute fort de la possibilité pour Macron de lutter efficacement contre le terrorisme comme il l’a annoncé. Malheureusement notre crise est en train de devenir un nouveau terrain de discorde entre Français et Algériens.



