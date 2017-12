Le prochain sommet de l’UA se portera sur la lutte conte la corruption - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Le prochain sommet de l’UA se portera sur la lutte conte la corruption Publié le mercredi 27 decembre 2017 | Xinhua

© AFP par TONY KARUMBA

Ouverture du 26e sommet de l`Union africaine à Addis-Abeba

Samedi 30 Janvier 2016. Ethiopie. Les chefs d`Etat et de gouvernement sont réunis pour une session de deux jours, placée sous le thème "2016: Année des droits de l`Homme en Afrique, avec un accent particulier sur les droits des femmes". Tweet

L'Union africaine (UA) a annoncé que la 30ème session ordinaire de l'assemblée des chefs d'État et de gouvernement aurait lieu du 22 au 29 janvier 2018 à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie.



Ce sommet sera organisé au siège du bloc panafricain à Addis-Abeba, autour du thème "Remporter la lutte contre la corruption : une voie durable pour la transformation de l'Afrique".



Selon le programme annoncé par l'UA, la 35ème session ordinaire du Comité des représentants permanents aura lieu du 22 au 23 janvier, et la 32ème session ordinaire du Conseil exécutif aura lieu les 25 et 26 janvier.



Les chefs d'État se réuniront les 28 et 29 janvier pour leur 30ème session ordinaire, selon l'UA.