G5-SAHEL : La participation de l'Italie acquise
Publié le mercredi 27 decembre 2017

Les militaires de la force conjointe du G5 Sahel lors de l`opération Hawbi.

Rome est prête à participer aux opérations au Sahel en affectant une bonne partie des 1400 soldats italiens déployés en Irak.



Cette réaffectation des ressources militaires italiennes présentes en Irak s’inscrit dans le cadre des engagements pris par l’Italie lors du sommet de soutien au G5-Sahel.







“Nous devons continuer le travail, en concentrant notre attention et nos énergies sur la menace des trafiquants et du terrorisme au Sahel”, a déclaré Paolo Gentiloni.



Le président du Conseil italien, Paolo Gentiloni, s’est prononcé dimanche 24 décembre pour le transfert au Niger d’une partie des 1400 soldats italiens participant à la coalition internationale en Irak.



“Nous devons continuer le travail, en concentrant notre attention et nos énergies sur la menace des trafiquants et du terrorisme au Sahel. Pour cette raison, une partie de nos forces en Irak sera déployée au Niger dans les mois à venir, c’est la proposition que notre gouvernement présentera au Parlement”, a-t-il dit lors d’une inspection à bord d’un bâtiment utilisé en mer Méditerranée contre les réseaux de passeurs.



Le chef du gouvernement italien n’a pas précisé combien de soldats italiens seraient concernés, mais le quotidien “Il Fatto Quotidiano” estime leur nombre à “au moins 470”.



Cette réaffectation de ses ressources militaires s’inscrit dans le cadre des engagements pris par l’Italie lors du sommet organisé par Emmanuel Macron le 13 décembre dernier à La Celle Saint-Cloud, près de Paris, à laquelle participait Paolo Gentiloni, en soutien au G5-Sahel.