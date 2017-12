Mopti : ATT prône la franchise et la réconciliation des cœurs et des esprits - abamako.com

Ex président du Mali, Amadou Toumani Touré

Renversé le 22 mars par la junte militaire l`Ex président du Mali, Amadou Toumani Touré Tweet

Profitant d’une tribune à Mopti où il était parti se ressourcer, l’ancien président de la République Amadou Toumani Touré a proposé aux Maliens à s’ouvrir entre eux et à jouer franc-jeu.



Après un accueil populaire dans la capitale, ATT s’est rendu en 5e région, à Mopti, sa ville natale le lundi 25 décembre 2017. Il s’est recueilli sur la tombe de Mme Touré Djénéba Traoré, décédée en février 2015 à son absence.







Actualité oblige, il a été envahi par les médias qui souhaitaient qu’il prononce un mot sur son retour. “Que les cœurs s’ouvrent et que chacun joue franc-jeu” a-t-il prêché. Ce qui relance le débat. Ce “Soldat de la paix” a été contraint de quitter son fauteuil manu militari le 22 mars 2012 par l’un des coups d’Etat les plus stupides du moment.



Zoumana Coulibaly