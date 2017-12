Electrification rurale : Le MFC Nieta et Dansk Comodities éclairent Bougoula - abamako.com

Electrification rurale : Le MFC Nieta et Dansk Comodities éclairent Bougoula Publié le mercredi 27 decembre 2017 | L'Indicateur Renouveau

La Commune rurale de Bougoula (cercle de Kati) a accueilli ce jeudi la remise officielle des lanternes solaires à 100 écoliers et la réception du projet d’électrification de 4 salles de classes, de deux maternités et de deux points d’éclairage publics offerts par l’ONG Mali Folkcenter Nieta et ses partenaires danois, Dansk Comodities. Le coût de l’opération est estimé à 17 millions de F CFA.



La cérémonie de remise des équipements solaires, à Safè Coren, était placée sous la présidence du maire de la Commune de Bougoula, Zoumana Coulibaly. L’ONG Mali Folkcenter Nieta, le donateur, était représenté par son directeur exécutif, Ousmane Ouattara. La cérémonie a noté la présence de la directrice du Centre d’animation pédagogique (Cap) de Baguinéda, Mme Dédéou Mahamane Traoré.







Cette initiative de MFC Nieta et de ses partenaires danois entre dans le cadre d’un projet intitulé : “Light Over Mali”, en d’autres termes “Plus de lumière au Mali”. Elle ambitionne de fournir des systèmes solaires photovoltaïques à des écoles, des centres de santé, et à des places publiques dans le souci d’améliorer les conditions de travail notamment dans les centres de santé et d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves dans les 11 villages de la Commune de Bougoula. Pour cette initiative, qui va s’étendre sur 5 ans, MFC envisage de doter chaque année un village d’un kit composé de systèmes solaires pour une école, l’éclairage d’un centre de santé, un lampadaire sur la place publique et cinquante lanternes solaires pour les écoliers méritants.



Au compte de l’année 2017, l’initiative a permis à MFC Nieta et à son partenaire stratégique d’offrir des kits à des villages de la Commune de Bougoula. Quatre salles de classes ont pu être électrifiées à Safè Coren et Nianzana, deux centres de santé électrifiés à Nianzana et Kangolé, deux places publiques électrifiés à Safè Coren et Biron.



S’y ajoutent la dotation de 100 élèves méritants en lanternes solaires domestiques et la formation de huit techniciens en pratiques et maintenance des systèmes solaires domestiques. Le coût de cette donation est estimé à 17 millions de F CFA, financé par Dansk Comodities dans le cadre de son engagement pour la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).



Pour Ousmane Ouattara, directeur exécutif de MFC Nieta, en installant ces systèmes solaires, les écoles peuvent servir de sites pour l’alphabétisation des adultes. “Les systèmes solaires installés dans les centres de santé vont permettre de poursuivre les consultations et les accouchements pendant la nuit”, ajoutera-t-il. A l’en croire, cette initiative vise l’atteinte des Objectifs du développement durable (ODD) et l’accès des énergies renouvelables en vue de fixer les bras valides dans les zones rurales et de contribuer à la protection de l’environnement.



Il a remercié les partenaires pour ce geste en faveur des populations de la Commune de Bougoula, estimées à environ 10 098 âmes. Il a invité les populations à l’utilisation à bon escient des équipements offerts.



Le maire de la Commune de Bougoula, Zoumana Coulibaly, et le représentant du chef de village de Safè Coren, Yiriba Coulibaly, ont remercié Mali Folkcenter pour ce geste magnifique à leur endroit dans le cadre de la protection des ressources naturelles, illustrée par la construction d’un centre d’expérimentation de cultures et de techniques agricoles à Biron.



Pour la directrice du Cap de Baguinéda, Dédéou Mahamane Traoré, ces équipements vont améliorer les conditions d’apprentissage des jeunes apprenants et rehausser les taux de réussite locale. Elle a adressé les salutations des hautes autorités de l’éducation à l’ONG Mali Folkcenter et à ses partenaires danois pour ce geste important pour l’école malienne.



Ousmane Daou