Procédures de passation du marché public : L'ARMDS outille une 2e vague de contrôleurs financiers Publié le mercredi 27 decembre 2017 | L'Indicateur Renouveau

L’Autorité de régulation des marchés publics et de la délégation de service public (ARMDS) a lancé le mardi dernier au Centre de formation pour le développement une session de formation à l’endroit des contrôleurs financiers sur les procédures de passation des marchés. La cérémonie d’ouverture était placée sous la présidence du président de l’ARMDS, Dr Alassane Ba.



Après la première vague formée en octobre dernier, une deuxième vague de contrôleurs a reçu également une formation sur les procédures de passation des marchés publics. Une session de formation offerte par l’ARMDS. Il s’agit à travers cette formation de renforcer la capacité des contrôleurs en matière des procédures régissant la commande publique au Mali.







Cette deuxième session de formation à l’endroit des contrôleurs financiers est une sollicitation du directeur national du contrôle financier après l’impact positif de la première session.



« A l’issue de cette session où une quarantaine de participants ont vu leurs capacités renforcer, la direction nationale du contrôle financier, soucieuse de l’efficacité de son personnel et la bonne gestion des deniers publics a sollicité l’ARMDS pour former quarante autres contrôleurs financiers dans le domaine de passation des marchés publics », a précisé Dr Alassane Ba.



A l’en croire, cette session de formation serait d’une grande importance pour les participants et comme pour la session qui a précédé, elle se veut toute spéciale au regard du rôle que jouent les contrôleurs financiers dans la chaine de la dépense publique. « Au-delà des simples mots de formation et de renforcement des capacités, il s’agit assurément d’une réelle session de donner et de recevoir, d’une session d’échange en profondeur sur les dispositions règlementaires régissant la commande publique au Mali », a-t-il prévenu.



Le directeur national du contrôle financier a remercié l’ARMDS pour son soutien dans le renforcement de capacité des agents du contrôle financier et invité les participants à suivre avec intérêts les différentes thématiques qui seront abordées au cours de cette session de formation.



Le président de l’ARMDS a rappelé aux participants leur rôle dans l’attribution des marchés publics. « Les Régulateurs que nous sommes, veillent au respect de ces règles dans la phase procédurale de conclusion des marchés publics en rappelant deux exigences fondamentales : d’abord l’obligation pour l’autorité contractante comme le soumissionnaire, de respecter les critères indiqués dans la déclaration d’appel d’offres ensuite celle consistant à assurer la publicité de l’offre », a rappelé Dr Ba.



Youssouf Coulibaly