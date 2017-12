Démolition de 400 ha à Moribabougou Plateau : les jeunes en colère brulent des pneus sur la route - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Démolition de 400 ha à Moribabougou Plateau : les jeunes en colère brulent des pneus sur la route Publié le mercredi 27 decembre 2017 | mali24.info

© aBamako.com par Androuicha

Scènes de violence en commune VI du district de Magnambougou

Bamako, le 16 novembre 2015. La mairie annexe de Magnambougou en commune VI du district de Bamako a été le théâtre d`une manifestation de mécontentement des jeunes qui s`insurgent contre l`inaction des autorités municipales face a la montagne d`ordures qui s`amoncelle dans le quartier. Tweet

Cet après midi mardi 26 décembre 2017, les jeunes de Moribabougou ont dressé des barricades avec pierres et des pneus brulés pour bloquer la circulation. Et pour cause la démolition de 400 ha à Moribabougou par une dame d’affaire du nom de Binta Diane Seméga. Selon des sources concordantes, cette dame a procédé cet après midi à la démolition d’une centaine de maison en chantier à Moribabougou Plateau situé à 15 km de la capitale malienne. Les jeunes de cette commune mecontents dont la plupart sont des spéculateurs fonciers se sont regroupés pour tenir tête aux forces de l’ordre afin d’arrêter le déguerpissement. Ensuite ils accusent le ministre Mohamed Ali Bathily d’être complice de la dame de fer.



Nous y reviendrons



Dily Kane