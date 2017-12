Quartier Mali : la police alpague un pédophile homosexuel - abamako.com

News Faits Divers Article Faits Divers Quartier Mali : la police alpague un pédophile homosexuel Publié le mercredi 27 decembre 2017 | L’enquêteur

Les faits se sont déroulés le vendredi 16 septembre 2017. Dans la nuit. Un individu du Houdou CAMARA, âgé d’environ 25 ans a été surpris en train de sodomiser un jeune adolescent de 15 ans environ au Quartier-Mali de Bamako. L’inspecteur de police Souleymane Niapougui alias « Le requin noir de Konna » a mis le grappin sur l’homme.











Les deux amants se sont connus sur un site de rencontres homosexuelles. Après une semaine d’échanges en amoureux comme un garçon et une fille le feraient, ils se sont donné rendez-vous chez le petit garçon de 16 ans au Quartier-Mali.



Malheureusement pour eux grâce à la vigilance des parents du jeune garçon, ils ont été pris en pleins ébats sexuels (sodomie).



Une foule surexcitée prit aussitôt d’assaut le domicile familial du petit avec gourdins, barres de fer et bidons d’essence pour en finir avec lui et son imprudent amant. La promptitude de l’intervention de l’Inspecteur de Police, Souleymane Niapougui surnommé ‘’le requin noir de Konna’’ du Commissariat de Police du 4è arrondissement de Bamako dirigé par Marie-Jeanne Sangaré, leur évitera d’être molestés et brûles vifs pour cet acte impudique et obscène, contraire aux bonnes mœurs.



Conduit à la brigade, ils n’ont que reconnaître les faits puisque ayant été pris en flagrant délit.



MASSA DAOULA