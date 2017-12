Présidentielle : Le mouvement « IBK une chance pour le Mali » appelle IBK à briguer un second mandat - abamako.com

Publié le mercredi 27 decembre 2017 | L'enquêteur

Le Palais de la culture Amadou Hampaté Ba a servi de cadre le 17 décembre dernier pour le lancement des activités du « Mouvement IBK une chance pour le Mali ». La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs centaines d'hommes et de femmes venus de divers horizons mais aussi de représentants de la société civile, de partis politiques notamment ceux de la majorité présidentielle et le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle Maouloud Ben Kattra. C'était sous la présidence de Mohamed Lamine Baby, Président du mouvement et Konaré Kadidiatou Doumbia, Président du mouvement des femmes du mouvement.



Le mouvement « IBK une chance pour le Mali » est l'un des groupements fidèles au président de la République Ibrahim Boubacar Keita qui a œuvré pour son élection sous le nom « IBK 2012 une chance à saisir et ce, dès les premières heures de la campagne présidentielle de 2013. En vue de continuer à soutenir les actions de l'homme qu’ils ont porté au pouvoir, les initiateurs du mouvement ont jugé nécessaire de changer sa dénomination afin que plus de Maliens adhèrent au projet du président Ibrahim Boubacar Keita, car, il est « une chance pour le Mali. »



Au cours de la cérémonie de lancement, beaucoup de témoignages ont été fait sur le parcours de l'homme et sa gestion depuis qu'il est à la tête du Mali. Le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Maouloud Ben Katara non moins Président du mouvement perspective 2018, a notamment la convergence de vues entre son mouvement et le mouvement « IBK une chance pour le Mali ». Il propose alors la mise en place rapide d'une plateforme des mouvements qui soutiennent IBK pour sa réélection en 2018. « IBK a été une chance pour le Mali d'hier, d'aujourd'hui et le sera pour demain. », a pour sa part ajouté Issa Guindo, ancien maire de la commune IV qui représentait le BPN-RPM.



La Présidente des femmes du mouvement « IBK une chance pour le Mali », Konaré Kadidiatou Doumbia, pense que les actions du président de la République méritent d'être saluées. IBK, se souvient-elle, a hérité d'un État de crise profonde. Il s'est tout de même battu nuit et jour pour que la situation s’améliore à travers ses multiples déplacements effectués au nom du Mali. D’où le soutien indéfectible du mouvement aux efforts d’IBK pour un Mali épanoui et véritablement en paix.



Mohamed Lamine Baby, Président du mouvement « IBK une chance pour le Mali », a, quant à lui, rappelé les réalisations du régime d'IBK dans différents domaines notamment les efforts pour le retour de la paix, la préservation de la souveraineté, l'économie, l’armée mais aussi dans le secteur du désenclavement à travers de nombreux chantiers de bitumage des routes.



Aussi se demande-t-il : « comment un citoyen soucieux du devenir de sa partie, hier à genoux et aujourd'hui qui prend place dans le concert des nations, peut-il rester les bras croisés, sans soutenir et appeler à soutenir le maître d'œuvre de tant d'efforts ?» Fort de ces résultats, il a appelé solennellement le président de la République à briguer un second mandat.



Mamadou Nimaga