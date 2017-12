L’Émir du Qatar en visite de travail au Mali : Le Qatar débloquera 40 millions de dollars en faveur du Mali - abamako.com

L'Émir du Qatar en visite de travail au Mali : Le Qatar débloquera 40 millions de dollars en faveur du Mali
Publié le mercredi 27 decembre 2017 | L'enquêteur

Les relations Mali - Qatar sont au beau fixe. Malgré les soupçons d’ingérence dans la crise malienne, la petite et richissime monarchie arabe vient de signer avec le Mali deux accords de coopération à la faveur de la brève visite de son émir, Cheick Tamin Ben Hamadi Al Thani et sa forte délégation.











Cette visite fait suite aux nombreux séjours effectués par le chef de l’Etat malien dans ce royaume dans la recherche de solution à la crise que le Mali et le Sahel connaissent. La visite de l’émir qatari est aussi le témoignage de la bonne santé des relations de coopération entre les deux pays.



Au plan politique, l'Émir du Qatar a assuré le président IBK de la solidarité du Qatar et de sa pleine disponibilité à accompagner le Mali dans ses efforts visant à consolider la sécurité et la stabilité, à préserver l'intégrité territoriale du Mali et à réconcilier tous les Maliens par le moyen du dialogue inclusif.



Au plan socio-économique, les deux parties avaient pris de nombreux engagements dont certains font l'objet de négociations de nos jours.



A l’issue de la visite, les deux parties sont félicitées des bonnes relations de coopération à travers plusieurs accords signés et l'ouverture de l'ambassade du Mali à Doha. Les parties ont salué la convergence de vues sur les dossiers brûlants de l’heure notamment la question de Jérusalem, la lutte contre le terrorisme.



Le président malien n'a pas manqué de rappeler à son hôte l'évolution socio-politique de notre pays. Auparavant IBK a invité l'Émir du Qatar au dialogue avec les autres monarchies du golfe pour la résolution rapide de leur crise. Allusion claire à la brouille entre Doha er Riyad et qui divise le monde arabo-musulman et dans laquelle le Mali n’a pas pris position.



À noter que l’Émir du Qatar a profité l'occasion pour inviter le président de la république Ibrahim Boubacar Keita à une visite officielle au Qatar la date de sa convenance ; chose que IBK a accepté avec grand plaisir. La signature de deux accords dont l'un relatif à l’éducation physique et au sport et l'autre relatif au soutien financier du Qatar pour l'éducation au Mali, les deux pour un coût estimé à 40 millions de dollars US ont mis fin à la visite de son Altesse royale qatarie dans notre pays.



Mamadou Nimaga