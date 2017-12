Fonds G5-Sahel: Les 5 chefs d’Etat ont dit non à la gestion par l’Union européenne - abamako.com

Fonds G5-Sahel: Les 5 chefs d'Etat ont dit non à la gestion par l'Union européenne Publié le mercredi 27 decembre 2017 | Radio Oméga

© AFP par HABIBOU KOUYATE

Les fonds qui vont être alloués à la force conjointe G5 Sahel vont être gérés par les pays du G5 Sahel.



« Il y a une résolution des Nations unies qui indiquait que c’est l’Union européenne (UE) qui devrait gérer les fonds de la force conjointe. Mais à la réunion de la Celle-Saint-Cloud (France), les chefs d'Etat ont dit non, c’est de l’argent qui revient au G5 et c’est au G5 Sahel de pouvoir gérer cet argent et de pouvoir aller plus vite dans la commande de matériels, d’équipements nécessaires à l’opérationnalisation de la force conjointe », a affirmé mardi matin à Ouagadougou Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères.



« Cette décision a donc été prise que ce sont les Africains, les 5 pays membres, le Secrétariat permanent du G5 qui vont gérer les fonds qui vont être alloués à la force conjointe », a précisé le chef de la diplomatie burkinabè.



Le ministre Barry a rassuré que le financement du G5 Sahel avance à grands pas. « On avance petit à petit vers le bouclage du budget qui je vous rappelle est de 423 millions d’euros, (plus de 250 milliards de FCFA) pour la première année. Il devait y avoir la réunion des contributeurs le 14 décembre à Bruxelles (Belgique) qui a été reportée en février toujours à Bruxelles », a-t-il expliqué.