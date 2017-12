Caisses Nationales Africaines: 116 élèves reçoivent leurs diplômes en présence du ministre ivoirien Jean-Claude Kouassi - abamako.com

Le ministre​ ​​ivoirien ​ de l`emploi et de la protection sociale M​. ​Jean Claude Kouassi

Une centaine d’élèves du Centre Ivoirien de Formation des Cadres Moyens de Sécurité Sociale (CIFOCSS) et de l'Institut de Formation aux Métiers de la Sécurité Sociale (IM2S) ont reçu leurs diplômes de fin de formation ce mercredi 27 décembre au cours d'une cérémonie présidée par Jean-Claude Kouassi, Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale.



"La bonne implémentation du renforcement de la résilience des couches sociales vulnérables reste tributaire de la qualité des ressources humaines appelées a conduire l'ensemble de ces processus" a déclaré le ministre Jean-Claude Kouassi. Pour le Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, le Centre Ivoirien de Formation des Cadres Moyens de Sécurité Sociale (CIFOCSS) et de l'Institut de Formation aux Métiers de la Sécurité Sociale (IM2S) apparaissent comme des instruments de référence dans le renforcement des capacités des personnels des organismes de protection sociale.



Jean-Claude Kouassi a prévenu que les défis qui attendent les nouveaux diplômés en général et les diplômés ivoiriens en particulier sont légions. Il s'agit notamment de la volonté de la Côte d'Ivoire de bâtir un système de protection social inclusif avec l'instauration de la couverture maladie universelle, du régime des travailleurs indépendants et des professions libérales. Denis Charles Kouassi, Directeur Général de la CNPS a pour sa part salué la qualité des resultats de la formation et l'engagement des formateurs et encadreurs du CIFOCSS et de l'IM2S. Denis Charles Kouassi a également exhorté les élèves à ne pas dormir sur leurs lauriers et à contribuer à l'atteinte des objectifs des gouvernants.



Pendant 12 mois, ces élèves de la 17e promotion des cadres moyens de sécurité sociale, de la 13e promotion des contrôleurs d'exploitation, de la 8e promotion des contrôleurs en prévention et de la 21e promotion des techniciens de sécurité sociale ont bénéficié d'une formation adéquate pour matière de sécurité sociale. Les 116 élèves originaires de la Côte d'Ivoire, du Congo, de la Guinée de la Centrafrique, du Gabon et et la Guinée-Equatoriale ont relevé le défi d'un taux de réussite de 100%.



