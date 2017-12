34e CA de l’ANPE : Un budget prévisionnel de plus de 6 milliards fcfa - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société 34e CA de l’ANPE : Un budget prévisionnel de plus de 6 milliards fcfa Publié le jeudi 28 decembre 2017 | La lettre du Mali

Tweet

Les membres du conseil d’administration de l’ANPE se sont réunis ce mardi 26 décembre 2017 à pour une session ordinaire dans le cadre de l’examen du plan de travail 2018 et le projet de budget pour l’exercice 2018. C’était au siège de la direction nationale de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE).



Pour cette année, les acteurs se sont réunis autour d’une session consacrée à l’examen et à l’adoption de deux documents importants que sont le plan de travail annuel et le budget pour l’exercice 2018.







Selon Mamadou Sinsy Coulibaly, président du conseil d’administration, le plan de travail annuel(PTA) 2018, s’inspire du plan d’action de la Politique nationale de l’emploi et du plan d’action de la Politique nationale de la formation professionnelle. « Ces documents de référence, ayant servi de socle à l’élaboration de la feuille de route du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle sont en parfaite harmonie avec le plan Stratégique de développement (PSD) de l’ANPE » a-t-il déclaré



Aussi pour le président, le plan de travail annuel 2018 s’inscrit également dans la vision de la direction générale qui a fait de l’emploi rural une de ses priorités dans le dessein d’inciter les jeunes dans entrepreneuriat rural, la transformation des produits locaux et la création de l’emploi de richesses dans ce secteur pourvoyeur d’emplois, « le plan de travail annuel 2018 consacre également une place de choix au secteur privé à travers la création et le développement des PME, principaux pourvoyeurs d’emplois » a-t-il expliqué

Toutefois, le président du conseil d’administration a expliqué que, le budget prévisionnel de l’Agence, qui est adossé au plan de Travail annuel 2018, s’élève en recettes et en dépenses à la somme de 6, 505 milliards de f CFA.



Pour Ibrahim Ag Nock, directeur de l’ANPE, « cette 34e session es placée au niveau de l’ANPE, sous l’angle du renouveau, sous l’angle de l’espoir, aussi sous l’angle de l’allumage avec le Programme d’action gouvernementale au titre de 2018 conformément à la feuille de route du ministère de l’emploi » a-t-il ajouté



Oumou Traoré